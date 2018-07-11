Мама бывшей девушки избитого депутата просила политика прекратить скандал

СЕГОДНЯ 12:00 2018-07-11T12:11:42+03:00

Но мировой решить эту закрученную драму так и не вышло [видео]

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Сейчас бывшая любовница избитого депутата Госдумы от ЛДПР и главы комитета по экономической политике Сергея Жигарева, пропала из поля зрения. Телефон молчит, в соцсети она не заходит, а журналисты пишут, что девушку задержала полиция. Якобы ее подозревают в краже 22 миллионов рублей.

Напомним, что 24-летняя фотомодель Ольга Синтюрёва влипла в скандальную историю. Воскресным вечером 8 июля на депутата напал неизвестный кавказец. Здоровяк выкинул Жигарева из «Мерседеса», за рулем которого сидела его бывшая любовница, и разбил политику голову. У депутата с моделью был роман, они даже полгода жили вместе.

«Комсомолка» поговорила с человеком, знакомым с историей отношений депутата и фотомоделью.

Сейчас бывшая любовница избитого депутата пропала из поля зренияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659713" frameborder="0"></iframe> Депутата избили, но пенсия ни при чем.«Санта-Барбара» отдыхает. Женатый депутат потребовал от юной модели вернуть ему подарки - шубу и Мерседес. А получил в челюсть

- Ольга сообщала, что за ней велась слежка: за ней ездила машина, - рассказал «КП» собеседник. - Ей сыпались угрозы, если она появится: дома ее свяжут, к ней применят насильственные действия и отправят в женский изолятор. Она говорила, что приезжали не полицейские, а черные "Гелентвагены". Ее мама звонила депутату Жигареву, пыталась с ним поговорить, узнать, что вообще происходит. Он сказал, что его это очень задело, что он обижен. По его мнению, избиение, которое было в воскресенье, это дело рук Ольги. Якобы она попросила, чтобы Жигарева избили. Он сказал, что есть видеозапись, на которой Ольга выходит из двери апартаментов, в которых взломали сейф и украли 22 миллиона рублей. Но тут есть не состыковка. Ольга жила с Жигаревым в этих апартаментах. И теперь владелец пишет на нее заявление. А Жигарев выступает свидетелем. Странно, что человек, давший квартиру для жилья посторонним людям, держал там такие большие деньги. Ольга открывала апартаменты своим ключом, заезжала на подземный паркинг со своим ключом.

Ольга жила с Жигаревым. Фото: Анна Исакова/ТАСС

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Экс-возлюбленная избитого депутата Жигарева: «Я не пустилась в бега. Домой не возвращаюсь. Мне угрожают…»

И вот в половину одиннадцатого ночи зазвонил мобильный. Это был звонок от той самой Ольги. Она рассказала «КП» о происходящем после драки.

- Листала новости и увидела слух о том, что я пустилась в бега. Так вот я не скрываюсь, я нахожусь в Москве. Я не ночую дома из-за того, что мне страшно. Были угрозы о том, что со мной сделают, если я буду находиться дома. На работу я тоже не хожу, взяла отпуск за свой счет. Сегодня написала записку. Руководители мои предупреждены. Они понимают ситуацию, в которой я нахожусь (подробности)

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При этом политик поначалу отказался писать заявление на обидчика, но потом все же пошел в полицию (подробности)