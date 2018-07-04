Свадьбы знаменитостей: какие торжества закатывают звезды и бизнес-элита

СЕГОДНЯ 01:13 2018-07-04T01:38:42+03:00

Кадр с бракосочетания Овечкина и Шубской. Количество цветов потрясает! Не все они живые, но выглядит эффектно. Фото: Instagram.com

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Торжественное бракосочетание хоккеиста Александра Овечкина и дочери Веры Глаголевой Анастасии Шубской устроила она, а также организовывала свадьбу ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и многие другие.

Как потратить 20 миллионов на цветы и декор

- Наши знаменитости часто просят: мол, хотим свадьбу, к примеру, как у Меган Маркл или Анджелины Джоли?

- Все свадебные специалисты в России ориентируются на зарубежные мероприятия. Мы в свадебном агентстве Svadberry разрабатываем свадебные концепции как раз с элементами зарубежных тенденций.

Анна (на фото - справа) с супругами Овечкиными.Фото: Instagram.com

- В прошлом году у всех на слуху была свадьба дочери судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Рассказывали, что там только на цветы было потрачено 20 миллионов рублей. Насколько реальны эти цифры?

- Скорее всего, имелся в виду декор. На него уходит больше всего свадебного бюджета. Только перестройка пространства, декорации стоят от 3 миллионов рублей. Цветы - лишь одна из составных частей декора. Мы также подбираем салфетки, тарелки, бокалы, печатаем меню, приглашения.

- А откуда такая цена взялась? Может, цветы какие-то редкие использовали на этой свадьбе?

- Повторюсь, вероятно, это цена декора, а не цветов. Причем редкие цветы очень неудобны в эксплуатации, потому что чаще всего такой 20-миллионный монтаж занимает дней пять. И за эти пять дней вся живая флористика умирает.

- Как же вы тогда сохраняете цветы свежими?

- Сначала закрепляем искусственные цветы на тех местах, которые недосягаемы, например на потолке. А потом уже за день до мероприятия добавляем живые.

Олигархи платят за бренд

- Недавно была свадьба 18-летней дочери миллионера Александра Чигиринского: один только наряд невесты стоил 14 миллионов рублей. Почему платье такое дорогое?

- Это цена за имя дизайнера. Ведь платье шил известный кутюрье Зухаир Мурад, среди его клиентов много голливудских звезд (кстати, в наряде этого дизайнера Яна Рудковская выходила замуж за Евгения Плющенко. - Ред.). Платья от известного дизайнера всегда продают с очень большой наценкой. Как и бриллианты, кольца на свадьбу. Украшения от французского ювелирного дома «Картье» стоят процентов на 50 - 60 дороже, чем драгоценности с такой же чистотой бриллианта, с той же пробой золота, в таком же дизайне, но от неизвестного ювелира. Кольцо будет ничем не хуже, но это будет не брендовая вещь.

Это платье дочери миллионера Александра Чигиринского стоит 14 млн. рублей.Фото: Instagram.com

- У кого из невест на организованных вами свадьбах было самое необычное платье?

- Самое необычное платье было у телеведущей Нелли Ермолаевой. Мы делали свадьбу в стиле Agent Provocateur (знаменитый бренд сексуального нижнего белья. - Ред.), и у Нелли было платье-трансформер, которое в ходе торжества превращалось в четыре разных наряда. Там было несколько юбок, потом невеста переодевалась в брюки. Это было невероятно красиво: восьмиметровый шлейф невесты несли шесть человек. (Фото -на сайте kp.ru). Заказывали мы платье у дубайского бренда «Бальтазар Шерри». Этот наряд потом увезли на выставку в Дубай, и он выставлялся там в фешенебельном отеле как одно из самых красивых свадебных платьев в мире.

- Сколько стоило платье?

- Восемь миллионов рублей.

Фото с филином, в загс на «Чайке»

- Если говорить о сценариях свадьбы, какие были необычные заказы?

- Очень неклассическая свадьба была у телеведущей и звезды «Дома-2» Алены Водонаевой. Она захотела торжество в готическом стиле. Ребята даже выбрали кольца с черными бриллиантами. Еще эта свадьба была необычна тем, что на ней не было гостей, Алена с мужем (музыкантом Алексеем Косинусом. - Ред.) были только вдвоем. Правда, декор торжества был дорогой. Мы в Санкт-Петербурге арендовали зал во Флажной башне Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Там же устроили молодым фотосессию на крыше с живым филином. Ребята подъехали на ретроавтомобиле «Чайка». На Алене был ретронаряд, дополненный белым чокером (ожерельем. - Ред.) с красным камнем. Причем мы даже загс для Водонаевой выбрали на Английской набережной, потому что там «предбанник», где собираются невесты, тоже сделан в готическом стиле.

Из гостей на свадьбе Алены Водонаевой и Алексея Косинуса был только филин...Фото: Instagram.com

Для певицы Корнелии Манго мы делали свадьбу «Ямайка в Москве». Арендовали зал с бассейном, на этом бассейне построили подиум, который весь был в тропических цветах, в попугаях. Использовали в декоре лимоны, бананы, грейпфруты, ананасы. Словно гости попали на остров.

...а в загс они приехали на «Чайке», которая снималась в старом фильме «Старик Хоттабыч».Фото: Instagram.com

«Клянемся до конца своих дней вместе смотреть «Битву экстрасенсов»

- Какие еще звездные свадьбы запомнились?

- Самое большое количество приглашенных звезд было на свадьбе певца Влада Соколовского и певицы Риты Дакоты. Там и Лобода выступала, и Саша Ревва, Егор Крид, Александр Лазарев, Елка. У Влада и Дакоты была свадьба в стиле фильма «Однажды в Америке», гангстерское торжество. Постановочная регистрация была очень забавной: ребята клялись, что теперь до конца своих дней будут вместе смотреть «Битву экстрасенсов».

Необычная свадьба была и у Ксении Бородиной. Ее мужа Курбана друзья называют Зимой, и мы решили сделать зиму летом. По залу бродили снежные человечки, весь декор был белый, с потолка сыпался снег. Ко мне часто теперь приходят и говорят: «Мы хотим свадьбу, как у Ксюши Бородиной».

- А у Овечкина какие требования к декору были?

- Они хотели свадьбу в классическом стиле. Тема торжества была «Любовь сквозь континенты». Потому что ребята познакомились много лет назад (в 2008 году на Олимпиаде в Пекине. - Ред.), Настя потом жила в Москве, а Саша уехал играть за границу. Но они все равно через много лет встретились, через континенты эту любовь пронесли. У Саши и Насти замечательная семья. Никаких споров по торжеству у них не было, потому что они очень похожи характерами. И артисты им одинаковые нравились, и декор вместе выбирали.

Думаю, мы в этом году еще Пэрис Хилтон сделаем суперскую свадьбу. Будем все организовывать за границей. Подробности рассказывать пока не могу, но уверена, что будет роскошно.

КСТАТИ

Лучший тамада - это Басков

- Кого из артистов чаще всего приглашают ведущими?

- Очень любят Колю Баскова. Это единственный артист, который может и петь, и провести свадьбу. Он очень хорошо импровизирует. Часто зовут Валдиса Пельша и Андрея Малахова. Из артистов - Филиппа Киркорова и группу «Ленинград» Сергея Шнурова, их выступления востребованы больше всех.

Сергей Шнуров - самый востребованный исполнитель на торжествах богачей.Фото: Instagram.com

ТАК ПОЕДИМ

Самый крутой торт - низкокалорийный

Женихи и невесты пекутся о фигуре с первого дня семейной жизни.

- Какие свадебные торты сейчас в тренде?

- Чем больше, тем лучше. Раньше заказывали трехметровый торт, теперь все чаще пятиметровые. Он же не весь съедобный, но там есть элементы, которые можно есть. Конечно, мы стараемся рассчитывать его вес, чтобы всем гостям хватило и чтобы лишнего не осталось. Ну и потом всем приятно тортик с праздника унести.

- А если невеста на диете?

- Низкокалорийный торт - это вообще конек модных свадеб. Кондитеры молодцы, подтянулись в фитнес-историю, у всех уже в меню есть низкокалорийные торты.

- Что обычно подают на стол? Раньше считалось, что роскошная свадьба - это черная икра и шампанское «Кристалл» (самая дешевая бутылка которого стоит 20 тысяч рублей. - Ред.).

- Сейчас тоже черная икра. Но «Кристалл» стали меньше заказывать. Чаще всего это премиальный, хороший алкоголь, от которого не болит голова.

- Какую кухню предпочитают?

- Европейскую. Обязательно наличие хороших, вкусных морепродуктов и икры.

Наташа Королева на годовщину свадьбы с Тарзаном заказала торт с бегемотами.Фото: Руслан РОЩУПКИН

МОДНО!

✔ Сдержанный макияж невесты.

✔ Классический силуэт платья, минимум кружев.

✔ Белые цветы.

✔ Как можно больше зелени.

✔ Хрусталь и зеркала в оформлении.