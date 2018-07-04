Дневник волонтера Чемпионата мира-2018: Французы ищут в Москве Невский проспект, а арабы предлагают 40 верблюдов

СЕГОДНЯ 14:57 2018-07-04T15:18:26+03:00

Чемпионат мира по футболу - это вообще лучшее, что могло произойти с Москвой Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

Студентка школы для медиаволонтеров PROДобро "Комсомольской правды" - одна из тех неравнодушных ребят, кто помогает сделать этот праздник футбола по-настоящему незабываемым. Она рассказала, каким мундиаль с самой изнанки видят волонтеры

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14 июня: Начало

Первый день Чемпионата. Я - волонтер. Это большая ответственность. Заранее еду на смену. Звонок в метро. Это Лена, тим-лидер (наш наставник на сегодня).

- Отправляйся в «Лужники», там встретимся, начинай работать, - поступает сигнал от нее.

Волнительно, тревожно, но я поехала. Станция «Спортивная». Уже на эскалаторе всем нутром чувствую атмосферу праздника, футбола и дружбы. Выхожу из метро и понимаю, что нет, я не в Москве. Это Европа или Латинская Америка, а может быть Азия?? Точно не Москва. А какой здесь родной язык? Вы меня понимаете? А я вас да, всех! Все что-то спрашивают, просят помощи.

Круто быть частью этого масштабного мероприятия. Я не знаю, как можно передать эмоции первого дня, дня открытия. Но это буйство красок, голосов, костюмов, перьев и всего остального запомнятся Москве надолго. Спасибо.

В Москве во время ЧМ гостям помогают шесть тысяч городских волонтеров Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

16 июня: ЧМ - это лучшее, что могло произойти с Москвой

Самый эпицентр событий - жди меня. Сегодня моя смена проходит на Воробьевых горах, где во всю гуляет FIFA Fan Fest 2018. Уже в метро ко мне подходит пожилой мужчина и на английском спрашивает, как добраться до фан-феста. Я начинаю объяснять и тут он переходит на немецкий. А затем на русском языке говорит, что хочет проводить экскурсии. Подзаработать хочет. Спрашивает, куда ему обратиться. И тут в моей голове, всплывает, что в метро начинают проводить экскурсии. Советую ему обратиться к собрудникам метрополитена. Во время ЧМ даже московское метро - отдельный вид искусства!

Помочь и поддержка на ЧМ всегда рядом Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

Чемпионат мира по футболу - это вообще лучшее, что могло произойти с Москвой. И дело не в названии, не в сути мероприятия, а в людях, эмоциях, добре и гостеприимстве. Дело в преображении города. Где мы еще увидим столько счастливых лиц в одном месте, где услышим истории, что жительница Екатеринбурга Нина пустила к себе жить обманутого египтянина, а одна москвичка пристроила бразильцев, которых надули с хостелом. А волонтеры в аэропортах помогают иностранцам вызывать такси до центра, чтобы хитрые водители не брали с них бешенные деньги.

Болельщики - это колорит и эмоции Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

18 июня: Как мексиканцы нас улыбаться учили

Почему-то многие иностранцы считают, что русские - угрюмые люди. Сегодня мне встретились двое молодых людей из Мексики. Парни были похожи друг на друга как две капли воды. Я решила их сфотографировать, завязался разговор.

- Почему русские никогда не улыбаются? - спрашивали нас мексиканские твинсы и рисовали волонтерам улыбочки на руках. Мне тоже нарисовали, это было очень мило и забавно. Еще они попросили снять видео в поддержку мексиканской сборной. Мы конечно же согласились - заодно и пару фраз на испанском разучили.

А на Красной площади, мы увидели небольшую группу болельщиков из Туниса. Они пели, танцевали. Потом положили шляпу… Хотели подзаработать, наверное. Конечно, это была шутка. Все смеялись и веселились вместе с тунисцами, а находчивые русские даже присоединились к "представлению". Тунисские болельщики остались довольны. Да и другие гости столицы надолго запомнят эти танцы.

Одна из главных задач волонтеров - помогать гостям столицы ориентироваться в городе Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

Чемпионат только начался, а я уже и не помню, какой Москва была до приезда бразильцев, мексиканцев, аргентинцев, испанцев, тунисцев, египтян, и еще многих-многих болельщиков и просто гостей нашего города. Все настолько привыкли, что Никольская гуляет с утра до вечера, и с ночи до утра. На Воробьевых каждый день толпы людей, очередь! Не хочется думать, что вот уже скоро это все закончится.

22 июня: "Где у вас тут в Москве Невский проспект?"

Основная задача волонтеров на этом чемпионате - помогать гостям города, а особенно иностранцам, ориентироваться в Москве. Истории бывают разные. Например, болельщику из Сенегала нужно было найти свое посольство - какие-то проблемы с билетами. Сенегалец быстро говорил волонтерам что-то по-французски, помогал Гугл-переводчик. Плохо помогал, либо сенегалец плохо говорил. До сих пор не ясно. Но волонтеры нашли номер и адрес посольства и подсказали иностранцу, как туда добраться.

Волонтеры - душа и сердце праздника футбола Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

Еще случай: Красная площадю. Метро. Станция «Охотный ряд». Жительница Перу чуть не плачет. К ней подбегает волонтер, чтобы помочь. В ответ слышит испанский, который плохо понимает. Но, к счастью, есть переводчик. Отчаявшаяся гостья говорит, что потерялась, не может разобраться в метро. Волонтер спрашивает, куда надо добраться. Она неуверенно тыкает пальцем в карту метро. Станция «Комсомольская». Красная ветка. Уже легче, думает про себя волонтер. Отводит испуганную девушку к нужным путям. Несколько раз вместе с ней считает сколько станций нужно проехать. Вроде бы поняла, улыбается. Напоследок говорит, что ходила на балет в Большой. Очень понравилось. Метро ей тоже напоминает балерин с длинными ногами, которые постоянно прыгают. Ох уж это Перу!

Между тем, на стойке информации около метро арабские болельщики предлагали за нашу красавицу-волонтера 40 верблюдов и кило золота. Так понравилась девушка. А французы… Подходят к стойке и с важным видом спрашивают:

- Где у вас тут Невский проспект? У нас время до игры есть.

Волонтерам пришлось их расстроить. Но зато болельщиков отправили на Ленинградский вокзал. Тоже место красивое. Возможно, и на игру успеют.

Болельщик сборной России Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

27 июня: Трудности перевода

Стадион «Спартак». Матч Бразилия-Сербия. Конечно, мы отправляемся в гущу событий. Приезжаем за 4 часа до игры, народу еще не так много. Начинаю фотографировать, смотрю вокруг. Одни желтые и зеленые цвета. Больше, конечно, желтые. Маленькие миньоны вокруг. А если говорить серьезно, бразильцы очень красивые и веселые люди. Я рада, что их сборная подарила им еще один праздник в Москве. «Eu sou brasileiro, com muito orgulho, com muito amor!»

Пока я наслаждалась песнями и плясками болельщиков, ко мне подошла пожилая женщина и спросила, о чем они поют.

- Я не знаю португальский, поэтому не могу перевести, - отвечаю.

- Вы же волонтеры, должны знать английский! - возмутилась дама.

Да тут никто и не спорит, но это же португальский! Ее было не разубедить. Она отвернулась и ушла, а я продолжила ловить красочные кадры. Это же воспоминания на всю жизнь.

Где мы еще увидим столько счастливых лиц в одном месте? Фото: Елизавета БЕЛЯЕВА

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