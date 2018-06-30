Россию любит весь мир: игры в карты, танцы с Федуком и красная помада

30 Июнь 22:55 2018-06-30T22:54:55+03:00

Мы - гостеприимные, мы – добрые, мы – веселые, мы - отзывчивые. И это мнение со стороны. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Согласитесь, Россию сейчас любит весь мир. Обычные болельщики приехали гулять, шуметь и наслаждаться футболом. И, как хорошо, что таких же русских очень много. Потому что, если следить за Чемпионатом мира по футболу через соцсети, то можно «утонуть» в грязи от своих же.

Включили вечное нытье – нельзя забронировать место в кафе, официанты бьют стаканы от усталости, спокойно не пройти по центру. Откуда вы взялись такие? Почему вас не радует мундиаль и люди, которые приехали к вам в гости? И лишь немногие пытаются им объяснить, как круто, что улицы в Москве зашумели, люди хотят праздника и намеренно идут на Никольскую улицу, в Камергерский переулок, на Красную площадь и говорят об одном: «Наконец-то москвичи стали улыбаться. Пусть аргентинцы и мексиканцы со своими шляпами не уезжают никогда».

Иностранцы, конечно, оценили красоту русских девушек. И осыпают их не только красивыми словами, но и лепестками роз, угощают пивом и мороженым, носят на руках. Но почему мужчины стали оскорблять девушек, которые принимают эти комплименты? Почему сразу проститутки? Знаете, сколько ко мне иностранцев подошло? Можно книжку писать. И это я даже не в короткой юбке ходила. Фотограф из Мексики подсматривал в онлайн-переводчик и твердил мне «ты очень красивая» на матче Аргентина-Исландия. В Питере ко мне подошли фотографироваться симпатичные испанцы, которым понравилась красная помада на моих губах. В поезде «Москва-Сочи» моими глазами восхищался парень из Перу.

- Я удивлен, что у вас девушки после 25 лет еще не замужем. Сами работают. У нас с 14 лет уже рожают детей, - рассказал мне Эдуардо из Португалии. – Хочу фотографию с тобой.

- Зачем? – спрошу.

- Покажу своим друзьям, с кем я ехал. Какая девушка. Кстати, я не женат.

Ну, и что? В проститутки записывать? Так даже если и было бы какое-то продолжение, почему русским девушкам нельзя общаться с иностранцами, а может и выходить замуж? В соцсетях барышни обижаются и говорят, что наши парни не такие, плохо выглядят, не умеют ухаживать. Ну, тут тоже не соглашусь. Умеют. Но иностранцы все же взбодрили русских парней - занервничали те, вот и появились мысли «уведут».

Критиковать все и всех бросились блогеры, которые пишут то про плохое обслуживание в кафе, то отсутствие wi-fi в бесплатных поездах, то про дорогое пиво в фан-зонах. Да что же вы выискиваете в своем же доме недочеты? Гости на это не обратили внимание. Им вкусно, весело. Интернет в поездах? Да, его там нет. И не было же. Знаете, чем занимаются болельщики в поездах? Говорят о футболе. О красоте городов, хвастаются, сколько стадионов посетили, показывают фотографии новых друзей из России. Не до интернета им. Мы сутки ехали с испанцами и перуанцами из Сочи в Москву, играли в карты – я освоила игру «уно».

- Смотри, как подошла к игре внимательно. Прочитала правила и теперь уже нас заваливает картами, - смеялись перуанцы.

Но почти все время просто говорили. Хохотали, когда те вспоминали незнакомые ранее слова «ряженка», «сулугуни», «соленый огурец», «табуретка», «тапки», «коржик».

- Певец Федук – самый популярный? В Сочи столько его фанатов пришло в фан-зону, - вспомнил испанец Томас.

- Ну, молодежи нравится, - говорю и показываю видео, как мы с подругой танцевали под его песню «Розовое вино».

- Я влюбился в Россию. Был уже в Самаре, Саранске, Екатеринбурге и вот в Сочи. Какая же красивая природа в Сочи, а море такое теплое. Ваши вареники – это такая вкуснотища. Я даже запомнил слово «сметана». И у вас такие красивые девушки. Не врали наши СМИ, когда говорили, что русские – самые красивые и милые, - с восторгом рассказывал мне в поезде «Сочи-Москва» Алекс из Перу.

- А меня удивили русские. Они всегда готовы помочь. Мужчины подхватили мой чемодан в метро, когда я была в Санкт-Петербурге. И переводят, если мы сталкиваемся с трудностями в магазинах или вот в поездах. Очень добрые люди, - сказала Анэт из Перу.

А я слушала их и чуть не рыдала от гордости. Какие же мы крутые. Мы, наверное, и сами этого еще не понимаем. Мы - гостеприимные, мы – добрые, мы – веселые, мы - отзывчивые. И это мнение со стороны. Давайте наслаждаться таким вниманием к себе, к своей стране. Давайте сделаем все, чтобы во всем мире о России говорили только хорошее.