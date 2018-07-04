Недалеко от Солсбери произошло новое отравление

СЕГОДНЯ 11:59 2018-07-04T12:10:34+03:00

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Полиция английского графства Уилтшир сообщила об инциденте в городе Эймсбери, который находится неподалеку от скандально-известного Солсбери. В официальном обращении правоохранителей говорится, что два человека были найдены в их доме без сознания. Предполагают, что они отравились неизвестным веществом. Сейчас мужчину и женщину примерно лет 40 откачивают в районной больнице в Солсбери. А здание, где обнаружили пару, и все, что находится поблизости от него, оцепили. Полиция проводит расследование.

При этом пока ни о никаких «следах Кремля» не упоминается. Более того, в обращении полиции говорится о наркотиках, которые могли послужить причиной отравления.

«На данном этапе мы полагаем, что инцидент произошел после использования наркотических веществ из зараженной партии. Возможно, это был героин или кокаин», - говорится в отчете. «Конечно, мы призываем отказаться от любых наркотиков, но после отравления в эти выходные просим наркоманов проявлять особую осторожность. Мы также просим всех, у кого есть хоть какая-то информация о случившемся, связаться с нами. Вы можете сделать это анонимно. Нам просто нужно знать, как эти люди заболели, и где они покупали наркотики».

- Не хочется думать, что британскими спецслужбами готовится очередная провокация в адрес России, - говорит политолог Игорь Шатров. - Напротив, надеюсь, что этот случай заставит компетентные органы Великобритании разобраться с ситуацией в регионе. Возможно, последнее ЧП - следствие нахождения неподалеку, в Портон-Дауне, секретной химической лаборатории, с которой, похоже, происходят утечки опасных веществ. Более того, можно предположить, что на базе военной лаборатории наркобароны организовали производство наркотиков. У британских следователей появился шанс в результате нового расследования найти наконец и настоящих виновников отравления Скрипалей.

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Захарова рассказала о причастности британских спецслужб к провокации в Солсбери

- Обстоятельства лишь подтверждают провокационные мотивы властей Великобритании в явном стремлении использовать инспирированное дело в своих абсолютно нечистоплотных антироссийских целях, - сказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. - Также вероятна причастность британского официоза, включая британские спецслужбы, к провокации в Солсбери (подробности)