АВТОСПОРТ: Традиционная Гонка звезд «За рулем»

СЕГОДНЯ 16:57 2018-07-04T16:58:10+03:00

За почти сорокалетнюю историю гонка осталась одним из самых зрелищных событий российского автоспорта и собирает лучших российских автогонщиков из разных дисциплин

Гонка звезд «За Рулем», приуроченная к 90-летию журнала, в третий раз стартует в летнем формате на автодроме Moscow Raceway 7 июля. Журнал «За рулем» проводит соревнование в двадцать девятый раз

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Впервые Гонка Звезд «За рулем» прошла сорок лет назад в 1978 году на Центральном Московском Ипподроме. Она неоднократно меняла формат и место проведения: Центральный Московский ипподром, Тушинское авиаполе (сегодня - расположение стадиона Спартак), Спорткомплекс Измайлово в Москве, Республиканский ипподром Раменского, Ижевский ипподром, на городском озере г. Гусь-Хрустальный.

За почти сорокалетнюю историю гонка осталась одним из самых зрелищных событий российского автоспорта и собирает лучших российских автогонщиков из разных дисциплин, которых приглашает Главный редактор журнала. Гостями и участниками стали самые самые титулованные российские и зарубежные гонщики. Только за последнее десятилетие в соревновании приняли участие или были его почетными гостями, испытавшими трассу: Себастьян Леб, Виталий Петров, Кими Райкконен, Михаил Алешин, Владимир Чагин, Ален Прост, Дэвид Култхард, Роман Гросжан.

Максим Кадаков, Главный редактор журнала «За рулем»: «Гонка звезд «За рулем» - знаковое событие для российского автоспорта. Ежегодно мы собираем самых быстрых и самых титулованных формулистов, кольцевиков, раллистов и пилотов из других дисциплин, чтобы в очной ставке определить лучших из лучших. А нынешняя гонка особенная – юбилейная. Причем юбилей двойной: Гонке звезд исполняется 40 лет, а журналу «За рулем» - 90! Президент России Владимир Путин уже поздравил нас и наших читателей. Ну, а мы приглашаем всех людей с бензином в крови разделить с нами этот праздник».

За двадцать девять сезонов Гонки Звезд «За рулем» переходящий приз соревнования – Хрустальную шину – получил в собственность только один спортсмен – Кирилл Ладыгин из Екатеринбурга, трижды победив в гонке. В прошлом году «Бронзовая шина» (новый переходящий приз) досталась дебютанту - 18-летнему Егору Санину из Тольятти. Санин стал самым молодым победителем в истории соревнования.

В списке непременно будут постоянные и титулованные участники соревнования: москвич Алексей Васильев и пилот из Орла Владимир Черевань, неоднократно поднимавшиеся на подиум.

Пилоты участвуют в Гонке звезд «За рулем» на автомобилях, подготовленных по требованиям российского кольцевого чемпионата.

Возраст участников колеблется от 16 до 57 лет, и с каждым годом все больше девушек получают приглашения и принимает участие в заездах.

В 2018 году приглашения участвовать в Гонке звезд «За рулем» получили более пятидесяти автогонщиков, окончательный состав участников соревнования будет известен перед стартом.

Начало Гонки Звезд «За рулем» - 14:45.