«Век воли не видать»: Самый «хайповый» дизайнер Демна Гвасалия показал коллекцию из «лихих 90-х»

СЕГОДНЯ 19:10 2018-07-04T19:13:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Пока барышни мечтают о классическом маленьком платье от Шанель, богатые дамы и звезды по всему миру записываются в лист ожидания, чтобы заполучить худи от модной марки Vetements с простой надписью на русском языке «Иди на…». Только точек там нет.

Помимо оскорбления на русском языке в новой коллекции грузинского дизайнера Демны Гвасалия, стоящего во главе скандального, но невероятно популярного бренда, свитер с портретом Виктора Цоя, объемная куртка в цветах российского флага, телесная водолазка с куполами и надписями, типа «век воли не видать», и прочие отсылы к советскому прошлому, которые уже завтра разойдутся по миру.

А вот украсят они обладателей или нет - большой вопрос.

Наталья Водянова в туфлях из обложки российского паспортаФото: GLOBAL LOOK PRESS

Многие открыто критикуют Гвасалия, называя его продукцию «одеждой для бомжей», и не понимают, зачем нужно тревожить советское наследие, делая из него культ, и еще за такие деньги (куртка, например, стоит больше 300 000 рублей). Другие просто покупают самые «хайповые» (читай скандально популярные) вещи в мире. Действительно - это мода - не для слабонервных. Но именно этот дизайнер (ну и, конечно же, его коллега по цеху, Гоша Рубчинский), задает моду во всем мире последние четыре года. Можно сколько угодно недоумевать, почему за мерзкого вида кожанку, которую мы покупали на рынке Коньково в 93-м году, надо отдать, как за первый ипотечный взнос, но ситуацию это уже не изменить. Ужасные пиджаки с подплечниками для мужчин Демна возвел в абсолют, из года в год вставляя их в свои коллекции.

Да, вряд ли в них будут ходить на деловые переговоры. Но направление, в принципе, понятно - классике бой. Весь мир завис на рэпе и хип-хопе, где, как мы знаем, нет ни стразов, ни рюшечек - ты должен быть «дерзким, как пуля резким». Да, это мода для тех, кто готов тратить деньги, чтобы выглядеть так же, как и твои товарищи. И если для этого надо выглядеть уродливо - так и что ж?

Демна Гвасалия вырос в Сухуми. Модельер говорит, что «эта коллекция будто документальный фильм о моей жизни в те годы. Таким образом я противостою той тоске, боли и страху». Но нам видится в этом некоторое лукавство со стороны грузинского модельера - все же он не первый год в индустрии, работал и с Louis Vitton, вдохнул новую жизнь в Balenciaga и точно знает, как возбудить в людях интерес. Так что, скорее, тут пушкинское «не продается вдохновение», но можно удачно продать драную курточку 90-х. Тем более, у западной публики, она не вызывает печальные воспоминания.