Опа, какая попа: Ольга Бузова готовится к свадьбе, обнажаясь, как стриптизерша

СЕГОДНЯ 02:00 2018-07-05T02:46:49+03:00

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В Италии стартовали съемки телепроекта «Замуж за Бузову»: отчаявшись встретить свою половинку, Ольга решила найти себе жениха в формате реалити-шоу. Претенденты на руку и сердце звезды «Дома-2» будут покорять ее в течение нескольких серий, в финале которых Бузова выберет достойнейшего, по ее мнению, кандидата. На экраны проект выйдет осенью. Съемки проходят в красивейших местах Апеннинского полуострова: отработав насколько сцен в Венеции, съемочная группа переместилась в Тоскану. Фотографиями и видео со съемок Ольга поделилась в своем Инстаграме.

На своей страничке телеведущая опубликовала эффектную фотографию в купальнике: Бузова позирует на яхте, повернувшись спиной к камере. Длинные ноги, упругие ягодицы – Оля явно выглядит не как скромная невеста, а, скорее, как роковая соблазнительница.

buzova86 Прекрасный день

Но еще больше подписчиков ее странички шокировало видео, запечатлевшее рабочие моменты съемок шоу. Бузова выходит из дверей своего гостиничного номера и решительно направляется к лестнице, которая, по-видимому, ведет ее прямиком к будущему жениху – то есть к претендентам на ее руку и сердце. При этом одета Ольга как труженица секс-индустрии или девушка, танцующая у шеста: телеведущая выбрала для съемок черный корсет, плотно облегающий фигуру и максимально обнажающий бедра.

Оля выходит из номера... Фото: кадр видео.

...и решительно направляется к женихам. Фото: кадр видео.

В комментариях фолловеры пишут все, что они думают по поводу внешнего вида Бузовой: «Опа, какая попа», «Как будто деваху в сауну вызвали», «Вышла на охоту». По мнению комментаторов, в таком виде Оля вряд ли найдет себе мужа – скорее, приключений на одну ночь и свою «пятую точку».

К слову, уже известны имена претендентов на руку и сердце теледивы. Одним из участников телепроекта стал миллионер Евгений Назаров: мужчина занимается криптовалютой и проводит успешные бизнес-тренинги. Второй кандидат в мужья Бузовой - владелец фирмы «Лебедия» по производству сыра Денис Лебедев. По-видимому, бизнесмен надеется, что Ольга станет ему достойной помощницей в деле импортозамещения и оставит шоу-бизнес ради производства отечественного рофора и пармезана.

buzova86 Ольга Бузова на съемках шоу "Замуж за Бузову": телеведущая решительным шагом двинулась навстречу своему счастью.

Ранее модель призналась в одном из телеинтервью, что с тех пор, как она развелась со своим супругом Дмитрием Тарасовым, она так и не встретила мужчину, который бы растопил ее сердце. «У меня уже год не было секса», - откровенно признается Оля, скромно потупив глаза.

Во время съемок в Венеции: пока ее пиарщик носил за ней зонт, Оля делала селфи.Фото: EAST NEWS

Многие ее коллеги по шоу-бизнесу, впрочем, считают, что образ страдающей «разведенки» Бузова сохраняет только ради коммерческой выгоды. А на самом деле у нее уже давно есть мужчина, причем довольно состоятельный. Не так давно Ольга открыла собственный ресторан в центре Москвы, а это – удовольствие не из дешевых. Да и съемки клипов и продвижение в шоу-бизнесе требуют серьезных финансовых вливаний. По мнению профессионалов, вряд ли Ольга сама оплачивает все расходы: скорее всего, у нее есть состоятельный покровитель, который вкладывает в нее много денег.

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