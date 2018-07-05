Между Дасаевым и Акинфеевым. Как сложилась судьба вратарей сборной России по футболу

СЕГОДНЯ 15:10 2018-07-05T15:42:59+03:00

Вспомнаем о предшественниках Игоря Акинфеева на последнем рубеже обороны сборной России и узнаем, где они сейчас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Вратарь в России больше, чем вратарь. В дни чемпионата мира по футболу наша страна — это в первую очередь страна Льва Яшина, Рената Дасаева, Станислава Черчесова и Игоря Акинфеева. После подвигов последнего в послематчевой серии пенальти «Комсомолка» решила вспомнить о предшественниках Игоря на последнем рубеже обороны сборной России и узнать, где они сейчас.

Станислав Черчесов

39 матчей, 1992 — 2000

Как пришел в сборную: Черчесов начинал в московском «Спартаке» как дублер великолепного Рената Дасаева, и от него же ему в наследство досталось место в сборной. Дебют состоялся еще в сборной СССР в товарищеских матчах осенью 1990 года. Станислав Саламович — один из двух голкиперов, поигравших сразу за три сборных: СССР, СНГ и Россию.

Вершина карьеры: Почти все девяностые Черчесов играл в чемпионатах Германии и Австрии — за дрезденское «Динамо» и «Тироль» из Инсбрука, став легендой этих клубов. В Австрии ему даже дали титул почетного гражданина, там же до сих пор живет его семья. Но российским болельщикам больше всего памятно кратковременное возвращение Станислава в «Спартак» в 1995 году. Тогда «красно-белые» катком прошлись по групповому этапу Лиги Чемпионов, одержав шесть побед в шести матчах.

Где он теперь: Говорили, из вратарей почти никогда не получаются хорошие тренеры. Говорили, Россию ждет провал на чемпионате мира. Черчесов опровергает стереотипы с невозмутимым спокойствием. Выступление России в 2018 году уже дает ему право считаться самым успешным российским тренером национальной команды со времен Константина Бескова.

Дмитрий Харин

23 игры, 1993 — 1998

Как пришел в сборную: Вечный конкурент Черчесова был уникумом уже в юношеском футболе. В основном составе клуба высшей лиги СССР он начал играть в 16-летнем возрасте — рекорд, который так и не был побит. А к 24 годам он успел поиграть за три московских клуба — Торпедо, Динамо и ЦСКА — и стать олимпийским чемпионом.

Вершина карьеры: Хотя золото Сеула-88 наверняка остается самой ценной наградой в домашнем музее Дмитрия Харина, с футбольной точки зрения его расцветом можно считать годы, проведенные в «Челси». В лондонский клуб, который до эпохи Абрамовича был крепким середнячком английской премьер-лиги, российский вратарь пришел в 1992 году и провел там семь сезонов. К сожалению, в конце карьеры Харина замучили травмы.

Где он теперь: Харин так и остался жить в Англии, обитает в тихом пригороде Лондона и периодически входит в тренерский штаб клубов низших английских дивизионов, названия которых в России никому ничего не говорят.

Александр Филимонов

16 игр, 1998 — 2002

Как пришел в сборную: «Филя», как его называли многие болельщики, был частью легендарного «пионерского» призыва «Спартака» 1996 года. Тогда все спартаковские звезды разбежались по европейским командам, а Георгий Ярцев укомплектовал "народную команду" необстрелянной молодежью, и все равно выиграл чемпионат. Уже в 1998 году молодой Филимонов стал первым номером сборной, сменив ветеранов Черчесова и Харина.

Вершина карьеры: Тот 98-й год так и остался лучшим для Филимонова. 9 октября 1999 года он пропустил курьезный гол от украинца Андрея Шевченко, поделивший его спортивную жизнь на до и после. Для многих болельщиков он так и остался человеком, который «закрыл» перед сборной путь на Евро-2000. И хотя он съездил на чемпионат мира в 2002 году запасным вратарем, на прежнем высоком уровне в большом футболе он уже не играл. Зато в 2011 году смог завоевать звание чемпиона мира по пляжному футболу.

Где он теперь: Невероятно, но карьеру игрока Филимонов завершил только месяц назад. В последнее время 44-летний Филимонов был играющим тренером ФК «Долгопрудный» из второго дивизиона. Теперь он мечтает вернуться в «Спартак», но уже в статусе одного из наставников.

Руслан Нигматуллин

24 игры, 2000 — 2002

Как пришел в сборную: После провала Филимонова выбор тренеров сборной пал на прыгучего голкипера «Локомотива» - команды, которая в те годы была основным конкурентом бессменного чемпиона страны «Спартака».

Вершина карьеры: На чемпионат мира 2002 года Нигматуллин поехал твердым первым номером сборной и отстоял все три матча без особых ошибок. Но дальше в главной команде страны у него не заладилось. Фатальным для него стал переезд в итальянский клуб средней руки «Верона». В Европе Руслан затерялся и быстро завершил карьеру, хотя все ему прочили долгую звездную жизнь в футболе.

Где он теперь: Один из самых стильных российских футболистов стал ди-джеем и телеведущим, а во время чемпионата мира в России выступает в качестве главного спортивного эксперта «Радио Комсомольская Правда».

Сергей Овчинников

35 игр, 1993 — 2005

Как пришел в сборную: Брутальный и острый на язык ("Больше всего ненавижу две вещи: крошки на столе и московский "Спартак" - его цитата) голкипер «Локомотива» по прозвищу «Босс» на протяжении всех девяностых считался третьим вратарем страны, и из-за спин Черчесова и Харина, а позже Нигматуллина и Филимонова ему удалось выйти только в XXI веке. Основным вратарем сборной он стал в 2003-2004 годах, когда ему было хорошо за 30.

Вершина карьеры: Как и для Станислава Черчесова, триумфальным для Овчинникова стало возвращение в любимый клуб. После нескольких лет в португальском чемпионате в 2002 году «Босс» повторно пришел в «Локомотив» к Юрию Семину и с ходу помог выиграть первое чемпионство «железнодорожников», а через два года — второе.

Где он теперь: Тренирует вратарей в ЦСКА, то есть в первую очередь как раз Игоря Акинфеева. Так что вклад «Босса» в успехе российской сборной тоже имеется.

Вячеслав Малафеев

29 игр, 2003 — 2012

Как пришел в сборную: Малафееву достался самый невероятный дебютный матч за сборную из всех постсоветских вратарей — ответная стыковая игра против Уэльса в квалификации Евро-2004. Основной голкипер Овчинников пропускал ту игру из-за перебора желтых карточек. Матч с Уэльсом Малафеев отстоял на ноль, а затем сыграл и на чемпионате Европы — и вновь из-за дисквалификации Овчинникова.

Вершина карьеры: В славном для российского футбола 2008 году «Зенит» с Малафеевым в рамке впервые в своей истории взял европейский трофей — Кубок УЕФА, но в сборной в то время уже началась эпоха Акинфеева и на Евро-2008 Вячеслав был только запасным, хотя бронзовые медали получил со всей командой.

Где он теперь: Вячеслав Малафеев всегда отличался отменной психологической устойчивостью. Пока он был игроком, его не сломала даже трагическая смерть первой жены в автокатастрофе. Поэтому неудивительно, что, повесив перчатки на гвоздь, он в отличие от многих коллег быстро нашел за себя за пределами стадиона. Малафеев стал владельцем фирмы по продаже недвижимости, а в конце 2017 года вернулся на административную должность в родном «Зените», став заместителем спортивного директора.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

18 ноября 1998 года сборная России провела один из самых странных матчей в своей истории. Против финалистов чемпионата мира бразильцев вышла наша команда, составленная, в основном, из дебютантов. Просто состав на эту игру россияне собирали в последний момент, из тех игроков, которые не успели отбыть в отпуск после окончания сезона. Неожиданно выяснилось, что Россия задолжала бразильцам ответную игру за «товарняк» двумя годами ранее, и отмена матча грозит серьезной неустойкой. Так, в воротах российской сборной поиграли Андрей Новосадов и Андрей Чичкин. На двоих им Ривалдо и компания отгрузили пять мячей. И больше ни тот, ни другой в сборной никогда не играли.