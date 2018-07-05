Москалькова держит на контроле соблюдение прав Ярошенко в тюрьме США

СЕГОДНЯ 12:34 2018-07-05T12:34:22+03:00

В аппарате уполномоченного по правам человека в РФ прокомментировали письмо осужденного на 20 лет российского летчика о пытках

Изменить размер текста: A A

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова контролирует соблюдение прав осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко. В аппарате омбудсмена прокомментировали письмо россиянина, в котором он жаловался на недостаток врачебной помощи и пытки.

"Мы очень надеемся, что, может быть, что-то сдвинется с мертвой точки… Татьяна Николаевна постоянно держит эту тему на контроле", — сообщили в пресс-службе Москальковой.

Напомним, Ярошенко в своем письме Москальковой пожаловался на недостаток медицинской помощи и сообщил о пытках над ним. Он заявил, что был похищен по приказу американских властей и удерживался "агентами" с 28 мая 2010 года.

Константина Ярошенко приговорили в США в 2011 году к 20 годам лишения свободы, его признали виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на в США. Ранее жена летчика Виктория Ярошенко рассказала, что после перевода в другую тюрьму россиянин жалуется на проблемы с зубами.