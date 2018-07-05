Иосиф Кобзон: «Футболист, не теряй мяча. Футболист, не бей сгоряча!»

СЕГОДНЯ 19:08 2018-07-05T19:18:35+03:00

Накануне матча «Россия - Хорватия» в четвертьфинале ЧМ-2018 корреспондент "КП" позвонил артисту, в репертуаре которого десятки песен о спорте, а среди друзей - немало знаменитых спортсменов [аудио]

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- Иосиф Давыдович, вы же футбол смотрите?

- Периодически да.

- Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете вообще работу нашего тренера, Станислава Черчесова, игру нашей сборной на чемпионате?

- На высочайшем уровне. Никто этого не ожидал. Ни вы, ни я, ни страна. Я считаю, что это невероятное достижение духа, патриотизма и желание противостоять всем русофобам, которые собирают и говорят гадости о нашей России.

- Ясно... Скажите, а какой ваш прогноз на предстоящий матч в Сочи? Я уверен, что вы будете и в субботу, 7 числа, болеть за нашу сборную в игре с Хорватией...

- Конечно же, я обязательно буду смотреть и этот матч. Хотелось бы надеяться, что мы победим!

- И ваши пожелания - тренеру, может быть, отдельным игрокам?

- Я поздравил Газзаева в Думе не только с победой по футболу, но и с тем, что именно команда Черчесова победила. Считаю это большим достижением в спорте, в укреплении духа победителей, в патриотизме.

- Представьте, что вы в Сочи будете находиться на трибуне вместе с другими болельщиками, - вот что бы вы нашим удивительным футболистам пожелали, что бы вы им прокричали бы?

- Держитесь!

- И - если можно, вспомните - для читателей и слушателей Радио «Комсомольская правда» - слова из какой-нибудь спортивной песни - из тех, что в вашем репертуаре...

Иосиф Кобзон - напутствие нашей сборной 00:00 00:00

- Я вспоминаю сейчас песню, которую пел в пионерском детстве:

«Футболист, не теряй мяча,

Футболист, не бей сгоряча,

Наступление веди методично, умело, тактично.

Не успокаивайся, если ничья.

Футболист, не теряй мяча!»

- Блеск! Спасибо огромное. Приятно было видеть фотографии ваши, где вы с Валентиной Терешковой в Думе. Во время пленарного заседания в минувшую среду... Вы собираетесь вместе с ней поехать в Ярославль?

- Ну, я собираюсь, да.

- Про нас не забудьте с нашим фотокором Веленгуриным, ладно?

- Хорошо.

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В субботу, 7 июля, в Сочи пройдет самый важный матч в истории российского футбола. Наша команда на стадионе "Фишт" сыграет против Хорватии в четвертьфинальной игре чемпионата мира 2018. ФИФА официально огласила состав бригады арбитров на игру Россия - Хорватия. Ее возглавит бразилец Сандро Риччи. помогать ему будут два его соотечественника - Эмерсон Де Карвальо и Марсело ван Гассе. Запасной арбитр - Джанни Сиказу из Замбии. (подробности)

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