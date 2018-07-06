Поклонская отказалась аплодировать прибывшим в Госдуму американским конгрессменам

СЕГОДНЯ 13:21 2018-07-06T13:27:31+03:00

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В гости к российским депутатам зашли американские политики во главе с сенатором Ричардом Шелби. Конечно, все это подготовка к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа. Налаживать отношения с Западом важно и нужно, но… Когда конгрессмены показались на балкончике в зале заседаний и помахали думцам рукой, наши депутаты встали и начали им аплодировать. А ведь эти американцы принимали санкции против России. Гостеприимство - гостеприимством, но зачем нужно было такое подобострастие? Подобное мы видели только в ельцинские времена.

Не встала с места только крымский депутат Наталья Поклонская. Она осталась сидеть на своем кресле, пока остальные аплодировали.

- Приезд американских конгрессменов помню со времен Украины, когда работала в ГПУ, - рассказала «КП» Поклонская. - Перед государственным переворот заезжали частенько. А во время Майдана так и вовсе прыгали от радости проплаченой ими же "Революции гидности", да пирожки "Нуланд" раздавали без зазрения совести. В результате сегодня Украина задыхается от безумия её нынешних управителей.

Откровенно подлое отношение американских конгрессменов к Крыму и Севастополю - это демонстрация неуважения к нам, к нашему праву и выбору. Выбору крымчан - жить на Родине. Подобные визиты конечно же важны, я же постаралась повести себя тактично и дипломатично, без излишней радости от встречи, или возмущения.