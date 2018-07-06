2018-07-06T19:03:06+03:00
Звезды

Сергея Пенкина обчистили у «Шоколадницы»: певец отмечал победу сборной России над испанцами

Артист веселился с новыми знакомыми и потерял бдительность — праздник же!
Алена МАРТЫНОВА
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Певец действительно стал жертвой афериста-карманникаПевец действительно стал жертвой афериста-карманникаФото: Наталия НЕЧАЕВА
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«Доверчивый, как ребенок» - сетовала сестра певца Раиса Алексеева-Пенкина, комментируя «Комсомольской правде» новость о краже. И оказалась права: певец действительно стал жертвой афериста-карманника.

- Все случилось в ночь с 1 на 2 июля — как раз наши обыграли испанцев, вся Москва сходила с ума, - рассказали «КП» в кафе «Шоколадница» на улице Кузнецкий мост, где и произошла кража. - Ну он (Пенкин — Прим.авт.) провел у нас несколько часов, веселился в общей компании, фотографировался с клиентами, пел. Выпивали, конечно. Водку. Ушли они с каким-то парнем уже глубокой ночью, поэтому мы даже не в курсе, что случилось. Узнали только через несколько дней, когда он написал заявление и полиция к нам наведалась. Опросили официантов смены, изъяли видеозаписи.

Как выяснилось, поначалу певец пытался найти обобравшего его парня самостоятельно, но поняв, что дело труба, 5 июля обратился за помощью к полицейским. По анонимной информации от источников «КП», подозреваемый — случайный знакомый Пенкина, молодой человек кавказской национальности. Он активно наливал своему знаменитому приятелю, сверкавшему золотыми цацками, а сам мухлевал, пропуская рюмки. В тот вечер через распахнутый ворот «принца серебряного» (неофициальный титул артиста, который хоть и берет рекордные 4 октавы, званий народного и заслуженного не имеет) проглядывалась толстая золотая цепочка с крестом и иконкой, на руке сияли дорогие часы. «Десятый» айфон, полный кошелек (певец в тот вечер угощал посетителей) — как говорится, «клиент упакован». По оценкам артиста, полная сумма ущерба потянула на миллион рублей. А лишился имущества он по доверчивости — пока прикорнул на лавочке у кафе, новый друг его и обчистил...

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В тот вечер артист с удовольствием фотографировался с отмечающими москвичами
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Тем не менее сам певец по-прежнему категорически все отрицает.

- Все как помешались: «кража, кража!». Не было ничего! - заявил Пенкин «Комсомолке» по телефону. - Лучше бы про вокальную школу написали, которую я открываю!

Тем временем по заявлению Сергея Пенкина проводится проверка. Подозреваемый пока не найден — камеры видеонаблюдения в кафе четкой картинки полицейским не дали.

КСТАТИ

«Это не в первый раз, Сережа очень доверчивый»: сестра Пенкина рассказала о краже

Новость о том, что в Москве неизвестные стащили у «серебряного голоса России» имущество на миллион рублей, пока остается неподтвержденной самим артистом. По неофициальной информации, 1 июля нетрезвый певец спал на лавочке на улице Кузнецкий мост, а когда проснулся, обнаружил пропажу золотых украшений - цепочки с крестиком и иконой, кольца, а также наручных часов, мобильника iPhone X и суммы в 30 тысяч рублей. (подробности)

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Сергей Пенкин о миллионной краже
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