2018-07-06T19:31:10+03:00
Туризм

Эмираты стали безвизовыми для российских туристов

По сути, это лишь сэкономит время в аэропорту. Потому как до сих пор визы ставили бесплатно и по прибытию
Юлия СМИРНОВА
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Еще в феврале 2017 года власти Эмиратов в одностороннем порядке приняли решение выдавать россиянам визы бесплатно в аэропортуЕще в феврале 2017 года власти Эмиратов в одностороннем порядке приняли решение выдавать россиянам визы бесплатно в аэропортуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россия и Объединенные Арабские Эмираты в пятницу, 6 июля, подписали соглашение о взаимной отмене виз. Здорово, конечно - любое снятие бумажных барьеров для туристов удобно.

Но, по сути, новое соглашение мало что изменит для отпускников, которые летят в Дубай, Шарджу или Абу-Даби (а прямые рейсы из России есть во все эти три аэропорта ОАЭ).

Еще в феврале 2017 года власти Эмиратов в одностороннем порядке приняли решение выдавать россиянам визы бесплатно в аэропорту. Так что отмена виз, по сути, позволит лишь сэкономить время после прибытия на курорт. Что тоже неплохо.

Кстати, введение бесплатных виз по прилету моментально сказалось на турпотоке из России на Персидский залив. Пляжи ОАЭ и раньше были очень популярны. А в 2017 году статистика побила все рекорды. В одном только Дубае побывали 530 тысяч наших соотечественников - на 121% больше, чем с прежними визовыми требования. А во всей стране, которая состоит из семи эмиратов, отдохнули 750 тысяч россиян, и это плюс 50% по сравнению с 2016 годом.

Другое дело - отмена виз в Россию для граждан ОАЭ. Им действительно станет проще приехать к нам в гости. Профессионалы туристического бизнеса в принципе сейчас много говорят о том, чтобы ввести электронные визы в Россию для иностранцев, безвизовый транзит на несколько суток, как в Сингапуре и Китае, или вообще отменить визы для граждан многих стран - это позволило бы поддержать ту волну позитива и интереса к России, которая появилась благодаря чемпионату мира по футболу. Болельщики со всего мира уезжают с прекрасными впечатлениями и многие из них хотят вернуться уже как туристы.

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