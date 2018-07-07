«Лишь бы ты ходила голая рядом»: Водянова, Шейк и Поли полностью разделись ради победы сборной России над хорватами

СЕГОДНЯ 17:55 2018-07-07T17:59:59+03:00

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Вся Россия в напряжении: наша сборная играет в четвертьфинале с хорватами. В прошлый раз, до игры с испанцами, мы давали зароки - сбрить усы, набить на лице татушку со словом «Россия», выучить испанский... В этот раз, конечно, многие тоже решили помочь команде своими трогательными обещаниями. Но кое-кто решил пойти ещё дальше.

Сегодня Инстаграм буквально взорвался от фотографии трёх супермоделей - Натальи Водяновой, Ирины Шейк и Наташи Поли. Три грации, оставшись в одних фанатских «розах» (шарфиках), накинутых на их прелести, призывно смотрят в камеру. «Россия, вперёд!» - написала Шейк, а Водянова поставила шуточный хэштег «Брови надежды». Девушки, судя по всему, встретились на Неделе Моды в Париже, где и решили таким горячим способом поддержать наших футболистов. Будем надеяться, что в случае победы троица таки скинет свои шарфики на радость команде и своим поклонникам.

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К слову, в комментариях Водянову спросили, переведёт ли она миллион в поддержку развития футбола в России, как и обещала перед битвой за выход в 1/4 финала. «Конечно, что за вопрос» - ответила Наталья.

Прямая онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия четвертьфинала ЧМ-2018

КСТАТИ

Бурятские шаманы задобрят духов в поддержку сборной России в матче с Хорватией

Шаманы в Бурятии поддержат сборную России в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018. Российские футболисты сойдутся 7 июля вечером на поле с хорватами. Пока болельщики делают ставки, шаманы взывают к духам, чтобы поддержать футболистов в главной схватке. (подробности)