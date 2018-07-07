2018-07-07T17:59:59+03:00
Звезды

«Лишь бы ты ходила голая рядом»: Водянова, Шейк и Поли полностью разделись ради победы сборной России над хорватами

На супермоделях остались лишь шарфы болельщиков
Кира БУЛЫЧЕВА
Поделиться:
Сегодня Инстаграм буквально взорвался от фотографии трёх супермоделейСегодня Инстаграм буквально взорвался от фотографии трёх супермоделейФото: Instagram.com
Изменить размер текста:

Вся Россия в напряжении: наша сборная играет в четвертьфинале с хорватами. В прошлый раз, до игры с испанцами, мы давали зароки - сбрить усы, набить на лице татушку со словом «Россия», выучить испанский... В этот раз, конечно, многие тоже решили помочь команде своими трогательными обещаниями. Но кое-кто решил пойти ещё дальше.

Сегодня Инстаграм буквально взорвался от фотографии трёх супермоделей - Натальи Водяновой, Ирины Шейк и Наташи Поли. Три грации, оставшись в одних фанатских «розах» (шарфиках), накинутых на их прелести, призывно смотрят в камеру. «Россия, вперёд!» - написала Шейк, а Водянова поставила шуточный хэштег «Брови надежды». Девушки, судя по всему, встретились на Неделе Моды в Париже, где и решили таким горячим способом поддержать наших футболистов. Будем надеяться, что в случае победы троица таки скинет свои шарфики на радость команде и своим поклонникам.

natasupernovanatasupernova
Team Russia Угадайте какое желание загадала
115618 отметок «Нравится»1230 комментариевInstagram

К слову, в комментариях Водянову спросили, переведёт ли она миллион в поддержку развития футбола в России, как и обещала перед битвой за выход в 1/4 финала. «Конечно, что за вопрос» - ответила Наталья.

Прямая онлайн-трансляция матча Россия - Хорватия четвертьфинала ЧМ-2018

КСТАТИ

Бурятские шаманы задобрят духов в поддержку сборной России в матче с Хорватией

Шаманы в Бурятии поддержат сборную России в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу 2018. Российские футболисты сойдутся 7 июля вечером на поле с хорватами. Пока болельщики делают ставки, шаманы взывают к духам, чтобы поддержать футболистов в главной схватке. (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Адвокат Александр Добровинский о скандале в семье футболиста Кержакова: «На Милану оказывают сильнейшее давление»
«Комсомолка» разбиралась: совпадение или закономерность, что первая и вторая супруги спортсмена стали наркоманками? У обеих девушек Кержаков забрал детей и не дается видеться с ними, требуя справки о вменяемости
Новости 24
Футбольного обозревателя Би-би-си обокрали в московском такси
Северная Корея выразила сожаление в связи с позицией США по денуклеаризации
Польше грозит экологическая катастрофа из-за танкера гитлеровской армии
Кот польского политолога прославился, забравшись ему на голову во время интервью
Толстой предложил ПА ОБСЕ отложить рассмотрение трех антироссийских резолюций
В США полицейские застрелили экс-баскетболиста «Химок» Тайлера Ханикатта
Украинский посол в Вене раскритиковал австрийскую газету за статью о Ялте
«Все смешалось в Белом доме»: в Госдуме объяснили, почему советники Трампа опасаются его встречи с Путиным
В Испании пять человек пострадали во время забега с быками
Спасатели изменили сроки эвакуации школьников из затопленной пещеры в Таиланде
В США один человек погиб из-за природного пожара
В Японии произошло сильное землетрясение магнитудой шесть баллов
В Румынии разбился самолет МиГ-21 во время показательного полета
Мосгоризбирком не зарегистрировал экс-депутата Гудкова кандидатом в мэры Москвы
Умер один из создателей Человека-паука Стив Дитко
«Метит на пост министра»: в Госдуме объяснили слова экс-главы Минобороны Украины о невозможности захвата Крыма
Из-за непрекращающихся ливней в Японии погибло 46 человек
Овечкин привез Кубок Стэнли в фан-зону ЧМ-2018 на Воробьевых горах
Эмир Катара приедет в Москву на финал чемпионата мира по футболу
Цукерберг обошел Баффета в рейтинге богатейших людей планеты
Президент Филиппин пообещал уйти в отставку, если кто-то докажет ему существование Бога
Песков заявил, что Путин следит за общественной реакцией на пенсионную реформу
В Иране казнили восемь боевиков ИГ*
США отвели своим бизнесменам 90 дней на выход из-под антикитайских санкций
СНБО Украины назвал фейком письмо об опасности «Джавелин»
Официальные лица НАТО обеспокоены будущими договоренностями Путина и Трампа
Делегацию России на церемонии инаугурации Эрдогана возглавит Дмитрий Медведев
На Украине закрыли программу, в которой Тимошенко обвинила Порошенко в подготовке новой войны в Донбассе
Лидеры формирований в сирийской провинции Дераа согласились сложить оружие