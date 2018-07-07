2018-07-07T18:26:52+03:00
Звезды

Мало ткани, много солнца: 71-летняя Татьяна Васильева поделилась смелым снимком в мини-бикини

Актриса не стесняется выкладывать откровенные фото в Инстаграм [фото]
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На фото Татьяна Васильева смело подставила тело солнцуНа фото Татьяна Васильева смело подставила тело солнцуФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Татьяна Васильева, хоть и отметила недавно почтенный 71 год, по-прежнему остаётся «самой обаятельной и привлекательной». Актриса тщательно следит за фигурой и гордится тем, что ей удаётся сохранять хорошую форму. Звезда сцены во время отдыха часто фотографируется в бикини - причём не только для домашнего архива. В Инстаграме Татьяна Григорьевна поделилась свежими пляжными снимками: артистка отдыхает в Италии, в местечке Tor San Lorenzo неподалёку от Рима.

На фото Татьяна Васильева смело подставила тело солнцу: артистка, стоя по колено в воде, позирует в чёрном бикини. Причём актриса предпочитает купальники довольно смелых фасонов, открывающие максимум кожи и позволяющие равномерно загореть без следов от бретелек. Татьяна Григорьевна уже покрылась коричневым загаром, но, видимо, останавливаться на достигнутом не собирается и намерена взять от прекрасной средиземноморской погоды максимум.

Продемонстрировав вид спереди, Васильева опубликовала ещё один снимок, на котором ее запечатлели сзади - артистка решительно направляется к морю, видимо, намереваясь окунуться.

vasileva_vtgvasileva_vtg
Набираюсь сил перед репетициями
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– Набираюсь сил перед репетициями, коротко прокомментировала пляжные кадры звезда театральных подмостков.

Татьяна Васильева тщательно следит за своим питанием, ведь главный секрет стройности актрисы, как она сама признается – «не жрать». А еще - ежедневный фитнес и самодисциплина.

Актриса не стесняется выкладывать откровенные фото в Инстаграм Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Актриса не стесняется выкладывать откровенные фото в ИнстаграмФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- У попсы райдеры гигантские: биотуалет, ящик французского шампанского, коньяк. У меня в райдере так - кефир, два банана, тренажерный зал, - рассказывала Васильева в интервью «Комсомольской правде». - Мне говорят - будет зал! Приезжаю - в подвале метров пять на три дорожка и гантели. Нет ни кондиционера, ни окна! И все равно встаю на дорожку и час по ней хожу.

Васильева не скрывает, что она сторонница пластических операций. Актриса убрала мешки под глазами, сделала подтяжку лица, подкорректировала форму подбородка. А еще Татьяна Григорьевна регулярно делает уколы красоты, объясняя, что при ее профессии это - необходимость.

- Я иногда еду в метро, ищу женщин моего возраста и размышляю, как бы я могла выглядеть, - рассказывала звезда театра и кино. - Понимаю, что у меня профессия специфическая, а другим и в голову не приходит, да и потребности такой нет. Но что возможности у них нет, я никогда не поверю! Можно купить меньше сарделек, а на витаминные уколы накопить.

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