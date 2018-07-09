2018-07-09T14:14:39+03:00
Политика

Путин обсудит с Черчесовым наследие чемпионата мира

И встретится с футболистами сборной России
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Путин планирует провести в ближайшее время отдельную встречу с футболистами сборной РоссииПутин планирует провести в ближайшее время отдельную встречу с футболистами сборной РоссииФото: REUTERS
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Мундиаль еще не успел завершиться, а на повестке дня уже тема использования его материального и нематериального наследия. Совещание по этой теме Владимир Путин проведет на следующей неделе в Калининграде. Там на совместном заседании Совета по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета Организационного комитета-2018 будут уже предметно обсуждать, что делать со стадионами и спортивной инфраструктурой и как использовать подъем в массах, вызванный успехом сборной России.

Среди участников совещания будет и главный тренер сборной России Станислав Черчесов, чье мнение Путин тоже хочет выслушать.

- Президент будет рад видеть Станислава Черчесова среди участников этого мероприятия, чтобы не потерять эту футбольную динамику, обеспечить полную загрузку объектов, которые были построены для чемпионата мира, - рассказал Дмитрий Песков. - Черчесова он пригласил принять в этом активное участие.

При этом Путин планирует провести в ближайшее время отдельную встречу с футболистами сборной России, чтобы лично поздравить их с выдающимся результатом.

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Осознать проигрыш в матче с хорватами нашим футболистам было непросто. Мы видели реакцию Федора Смолова, который остался сидеть один в центре поля на сочинском стадионе "Фишт", мы видели слезы Артема Дзюбы. А они так хотели, чтобы ими гордилась вся страна. Ребята, мы гордимся. Мы говорим "спасибо" за выход в 1/4 чемпионата мира и равную борьбу с хорватами (подробности)

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