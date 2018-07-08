"Спасибо. Играем за вас": Сборная России вышла к болельщикам в фан-зоне на Воробьевых горах

СЕГОДНЯ 17:30 2018-07-08T18:12:20+03:00

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Осознать проигрыш в матче с хорватами нашим футболистам было непросто. Мы видели реакцию Федора Смолова, который остался сидеть один в центре поля на сочинском стадионе "Фишт", мы видели слезы Артема Дзюбы. А они так хотели, чтобы ими гордилась вся страна. Ребята, мы гордимся. Мы говорим "спасибо" за выход в 1/4 чемпионата мира и равную борьбу с хорватами.

Футболисты еле сдерживали слезы на глазах, когда слышали "молодцы"Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сказать "спасибо" хотели и футболисты своим болельщикам, без поддержки которых не было бы и всех этих побед. Они поспали несколько часов после перелета из Сочи и полным составом приехали 8 июля в фан-зону на Воробьевых горах.

Фанаты приветствовали каждого по имени. И особенно главного тренераФото: Михаил ФРОЛОВ

- Будут ли раздавать автографы? Я бы взял для дочки у Дзюбы, она целый день переживает из-за вчерашнего, - говорит мне коллега.

- Хотелось бы и селфи с футболистами. Вон у Артема Дзюбы есть со всеми из сборной - выложил в инстаграм 22 фотографии, - вспомнила я.

Но автографы были не предусмотрены, парни вышли на сцену, а в фан-зоне их уже ждали тысячи человек с российскими флагами, футболками "Акинфеев", "Дзюба" и плакатами "спасибо", "все за всех".

Мы говорим "спасибо" за выход в 1/4 чемпионата мира и равную борьбу с хорватамиФото: Михаил ФРОЛОВ

Фанаты приветствовали каждого по имени. И особенно главного тренера.

- Мы были вместе. Вы были 12, 13, 14, 15, 16 игроками. Понятно, что мы хотели и дальше пройти, но к сожалению нам это сегодня не удалось. Через четыре года в Катаре мы это сделаем лучше. Но без вас там будет сложно, поэтому всем туда. Мы чувствовали поддержку с первой секунды, - взял слово главный тренер Станислав Черчесов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/659371" frameborder="0"></iframe> Встречаем героев! Болельщики приветствуют сборную России в Москве.Футболисты встречаются с фанатами на Воробьевых горах.

О своих эмоциях футболисты говорили с трудом - перекричать фанатов было сложно.

- Мы очень счастливы, что вы есть у нас. Мы играли для вас. Мы играли душой, сердцем. Ребята сделали историю, а вы - лучшие, - скажет вратарь сборной Игорь Акинфеев.

Футболисты еле сдерживали слезы на глазах, когда слышали "молодцы", "спасибо". Дениса Черышева хвалили за шедевральный гол в ворота Хорватии, а он скромно отвечал, смахнув слезу рукой: "Важно, что вы получили удовольствие. Спасибо вам за поддержку. Мы вас любим".

Сказать "Спасибо" пришли тысячи фанатовФото: Михаил ФРОЛОВ

- Дзюба, Дзюба, Дзюба! - кричали фанаты.

- Все таки мы доказали, что мы футбольная страна, - с гордостью говорил Артем.

- Спасибо, Руссия, - был краток Марио Фернандес.

Благодарили Александра Самедова и Сергея Игнашевича, зная, что последний завершил футбольную карьеру.

Каждый хотел получить автографФото: Михаил ФРОЛОВ

Дали слово и Федору Смолову, на которого в интернете полилась критика за нереализованный пенальти.

- Я бы на вашем месте испытывал тоже самое. Спасибо, что поддерживали нас. Такой души, как у нашего народа нет ни у кого, - скажет Смолов.

Ребята, мы гордимся!Фото: Михаил ФРОЛОВ

А в конце встречи футболисты вынесли большую ленту с надписью "Играем за вас", чем довели до слез многих болельщиков. И лишь фанаты в первых рядах получили заветные автографы Дениса Черышева.

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