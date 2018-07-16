Политолог: Главное, чтобы вернувшись в Штаты, Дональд не открестился от своих обещаний

СЕГОДНЯ 20:02 2018-07-16T20:04:00+03:00

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- Трамп заявил, что США будут конкурировать с «Северным потоком — 2». К чему это приведет?

- Он сказал, что пытался разубедить Ангелу Меркель, что ей невыгодно иметь "Северный поток - 2", но если немцы согласились покупать газ в России - мы не можем больше вмешиваться. Это их дело. На это Путин сказал, что мы должны сотрудничать по урегулированию цен на нефть и газ. Если бы мы видели, что для "потока" есть угроза, Путин бы совершенно по-другому реагировал. А здесь была лояльность. Несмотря на то, что Трамп не настаивал сворачивать "Северный поток - 2", видимо, было требование американского президента оказать поддержку Украине. Чтобы газ прокачивался через газотранспортную систему Киева. Здесь Владимир Владимирович ответил, что когда урегулируются проблемы в Стокгольмском суде (арбитраж в феврале 2018 года решил, что «Газпром» обязан выплатить украинскому «Нафтогазу» $4,63 миллиардов за недопоставку газа по транзитному договору, - ред.), можно пустить газ через Украину. Трамп понимает: ему не удастся додавить ситуацию об отмене строительства «Северного потока – 2». Этот вопрос не в его компетенции.

- Путин сказал, что вопрос с признанием Крыма закрыт. Что это значит?

- Наш президент точно подметил, что это тупиковый вариант. Мы никогда не сможем договориться по некоторым вопросам. Чтобы проявить благоразумие и признать Крым, Трампу нужно решать все с Конгрессом. Ведь сам по себе американский президент признать полуостров не сможет. Он боится свой Конгресс. И Путин облегчил задачу Трампу. Ну не хочешь бодаться со своими конгрессменами, и не надо. Мы понимаем, что Крым - это российский регион. Если вы не признаете - это ваше дело. Мы заморозим этот вопрос и пойдем вперед. Это не точка преткновения, которая мешает нашим отношениям.

- Трамп назвал Путина "хорошим соперником". Личное общение поможет укреплению российско-американских отношений?

- Да, но главное, чтобы все усилия не ушли в пар. Очень бы хотелось, чтобы последовало продолжение. Чтобы Трамп не вернулся домой и не сказал: "Я связан по рукам и ногам своим Конгрессом". И усилия переговоров сработают, когда будет взаимопомощь спецслужб, вывод "белых касок" из Сирии. Мы понимаем, что сохраняется вопрос Украины. Путин ясно сказал: Вашингтону ничего не стоит взять трубку и надавить на ваших «партнеров». И это могли бы быть те шаги, которые помогут подготовить самый важный визит Путина в Вашингтон, а Трампа в Москву.

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)