2018-07-16T20:57:08+03:00
Политика

Итоги встречи Путина и Трампа прокомментировал военный эксперт: Америке выгодно ядерное разоружение России, но мы на это не пойдем

Итоги встречи Путина и Трампа "КП" обсудила с экспертами по армии Александром Жилиным и Игорем Коротченко [видео]
Роман ГОЛОВАНОВ
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Итоги встречи Путина и Трампа "КП" попросила прокомментировать экспертовИтоги встречи Путина и Трампа "КП" попросила прокомментировать экспертовФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с Дональдом Трампом, заявил, что холодная война давно закончилась.

«Холодная война давно закончилась, эпоха острого идеологического противостояния двух стран ушла далеко в прошлое, обстановка в мире кардинально изменилась», — сказал Путин.

Путин: «С чего вы взяли, что Дональд мне доверяет, а я — ему?».

- Путин назвал успешным сотрудничество спецслужб Москвы и Вашингтона во время Чемпионата мира по футболу. Мы и дальше продолжим эту взаимопомощь? - итоги встречи Путина и Трампа "КП" попросила прокомментировать экспертов.

Коротченко: Двоякая ситуация. С одной стороны будет соперничество. Ведь американские и российские спецслужбы будут работать друг против друга. В вопросах борьбы с международным терроризмом, предотвращение терактов в наших странах - здесь есть поле для сотрудничества и обмена информацией. Разговором двухчасовым такие проблемы не решаются. Это вопрос для глав спецслужб, военных и дипломатов.

- Один из главных вопросов встречи – ядерное разоружение. Что измениться после встречи Путина и Трампа?

Жилин: Эти переговоры будут идти бесконечно. Американцы будут настаивать на разоружении. Если Россия будут отставать по ядерному оружию - это даст им большие преимущества. Второе: Трамп преступает к глобальному перевооружению армии. По их задумке, мы должны сокращать, а они будут делать все новое и новое оружие. Думаю, Россия на такое не пойдет.

КАК ЭТО БЫЛО

Путин и Трамп в Хельсинки: Вражда завершилась четыре часа назад

- Нужно наконец встретиться с Путиным, сесть с ним, выпить водки и во всем разобраться, - говорил Дональд Трамп два года назад в ходе предвыборной кампании.

Случайно или нет, но перед пресс-конференцией двух президентов после встречи в Хельсинки рядом с трибуной Трампа на столике поставили два стакана, наполненные чем-то прозрачным. На 99 % процентов это была вода, но судя по выступлениям Путина и Трампа за столом переговоров свои четыре часа они просидели очень откровенно (подробности)

Путин: «С чего вы взяли, что Дональд мне доверяет, а я — ему?».

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