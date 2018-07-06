Facebook предложил Криштиану Роналду 10 миллионов долларов за реалити-шоу

СЕГОДНЯ 18:04 2018-07-06T18:08:04+03:00

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Крупнейшая в мире социальная сеть Facebook планирует очередной грандиозный проект. 10 миллионов долларов за реалити-шоу с участием португальского футболиста Криштиану Роналду. На этот гонорар будут сняты 13 эпизодов для новой платформы - Facebook Watch. И, как пишет Variety, переговоры находятся пока что на ранней стадии. Поэтому пока нет ясности, в каком формате это все будет и как будет показываться зрителям.

Однако же, есть мнение, что это будет схоже с документальным сериалом об известном игроке в американском футболе Томе Брэди. В сериале "Том против времени" американский футболист подробно рассказывал о своем 18 сезоне в Национальной футбольной лиге. Его посмотрели на Facebook 52 миллиона раз.

Вместе с тем, надо сказать, что именно Криштиану Роналду являеся самым популярным спортсменом в данной социальной сети. У его аккаунта - более 120 миллионов подписчиков. Для компании Марка Цукерберга это уже не первый случай внимания к спорту. В ее планах - покупка прав на показ матчей чемпионата Англии по футболу для пользователей в Азии, получение прав на трансляции игр чемпионата главной североамериканской футбольной лиги MLS и бейсбольной MLB. Так что проект с Роналду - вполне логичное продолжение планов компании.

Напомним, что Криштиану Роналду играет за мадридский "Реал" с 2009 года. На чемпионате мира по футболу 2018 сборная Португалии с Роналду во главе, будучи победителями Евро-2016, вылетела в 1/8 финала турнира, проиграв со счетом 1:2 в Сочи сборной Уругвая и досроно уехав домой.

В составе мадридского "Реала" Роналду дважды за все это время выигрывал чемпионат Испании, испанские Кубок и Суперкубок. Четырежды Криштиану выигрывал Лигу Чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА.

На этом чемпионате мира он стал самым результативным форвардом в истории европейских сборных. На его счету 85 голов в 152 матчах за Португалию. Прежним рекордсменом был венгр Ференц Пушкаш - 84 гола в 89 играх за Венгрию.