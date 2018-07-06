Француз Гризманн объяснил, почему отказался праздновать победный гол в ворота Уругвая

СЕГОДНЯ 19:44 2018-07-06T20:17:27+03:00

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Лучшим игроком матча Уругвай - Франция в четвертьфинале ЧМ по футболу был назван форвард "Атлетико" и французской команды Антуан Гризманн. После игры он поделился своими впечатлениями от матча, признавшись, что увидел черты своей команды в игре уругвайской сборной.

- Почему вы не отмечали ваш гол как обычно?

- Я очень уважаю Уругвай и сегодня играл против своих друзей. Когда начинал свою карьеру, то один хороший уругвайский тренер разглядел меня и дал дорогу в жизнь. Из уважения к ним, всем уругвайцам, показывал, что я не радуюсь голу.

- Я знаю, что вы связаны с уругвайским футболом. Что для вас эта победа?

- Уругвай похож на команду "Атлетико". Я обожаю уругвайцев, и у меня много уважения к ним.

- Сегодня была жесткая и не слишком яркая игра. Атмосфера на трибунах соответствовала "прощальной" игре чемпионата мира?

- Да, я думаю, что стадион красивый, и если выйти со стадиона - все тоже будет красиво. Мне кажется, что поле было лучше, чем раньше. Это - отличный стадион для четвертьфинала.

- Вы только что сказали, что у Уругвая есть такой стиль, где вы играете. А что скажете про стиль Франции?

- Я не думаю, что у нас есть какой-то стиль, который высечен раз и навсегда. У нас есть игроки, которые могут менять свою игру. И я тоже играю так. Как только у меня мяч - я перехожу туда, куда надо перейти.

- А вы можете рассказать о плане на игру?

- Диего и Хименес играют хорошо на "втором этаже". Мы знали, что нам надо принять во внимание. И мы пытались выдвинуть вперед высоких игроков. Наш вратарь взял очень трудный мяч в конце первого тайма. Мы знали, что нам не нужно подстраиваться под стиль их игры.