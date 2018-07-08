ФИФА собирает доказательства по инциденту с участием хорватов Виды и Вукоевича
Инцидент с появлением в сети видеозаписи, на котором игрок сборной Хорватии Домагой Вида кричит националистический лозунг "Слава Украине!" может иметь довольно плачевные последствия как для репутации самой хорватской сборной, так и грозить серьезным наказанием полузащитнику.
8 июля стало известно, что Международная федерация футбола (ФИФА) всенрьез заинтересовалась поведением игрока, которое не соответствует спортивным принципам ассоциации.
ФИФА уже выступала с официальным заявлением, что собирает доказательства по данному инциденту, и в ближайшее время возможно будет открыто дисциплинарное дело в отношении Виды.
"ФИФА обрабатывает отчеты о матче между сборными России и Хорватии, а также собирает потенциальные доказательства в отношении упомянутого инцидента", - приводит РИА Новости заявление пресс-службы ФИФА.
Как сообщал ранее сайт kp.ru, 8 июля в интернете появился видеоролик. На кадрах записи игравший в матче 1/4 финала против россиян футболист сборной Хорватии Домагой Вида кричит "Слава Украине!". Рядом с ним находится бывший игрок хорватской сборной Огнен Вукоевич, который произносит слова: "Это победа за "Динамо" и за Украину".
Стоит отметить, что оба хорватских игрока в прошлом защищали цвета киевского "Динамо".
7 июля на стадионе «Фишт» в Сочи состоялась встреча ¼ финала ЧМ-2018 между командами России и Хорватии, которая завершилась победой балканской сборной по результатам серии послематчевых пенальти.
Хорватский защитник Домагой Вида отметил победу над Россией криком "Слава Украине".
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