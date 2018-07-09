Новый главный тренер сборной Испании - Луис Энрике

СЕГОДНЯ 15:05 2018-07-09T15:18:15+03:00

Луис Энрике будет тренировать сборную Испании в ближайшие два года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Контракт с бывшим наставником "Барселоны" подписан на два года

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Сборная Испании в понедельник, 9 июля, официально назвала имя нового наставника. Им стал Луис Энрике. Этот специалист известен больше всего в качестве тренера "Барселоны".

- Совет директоров Королевской испанской федерации футбола принял решение единогласно, - заявил президент федерации футбола Испании Луис Рубиалес.

С 2014 по 2017 годы Луис Энрике возглавлял "Барселону", с которой выиграл дважды чемпионат Испании, Кубок Испании, один раз - Суперкубок страны. В сезоне 2014/2015 при Луисе Энрике каталонцы победили в Лиге Чемпионов, в 2015 году - попутно еще выиграв Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Команда Испании перед началом чемпионата мира называлась специалистами одним из главных кандидатов на победу в турнире. За два года при прошлом наставнике Хулене Лопетеги они выиграли 14 матчей и 6 раз сыграли вничью, ни разу не уступив своим соперникам. Однако же 13 июня, за сутки до старта чемпионата мира, Лопетеги был отправлен в отставку.

Это произошло после того, как Лопетеги получил назначение в мадридский "Реал". Он подписал контракт с "королевским" клубом после того, как оттуда ушел француз Зинедин Зидан. А Хулен Лопетеги поставил подпись под контрактом, не оповестив своих начальников в федерации футбола Испании.

В итоге сборная Испании на чемпионате мира по футболу вышла в 1/8 финала, где в серии послематчевых пенальти уступила России.