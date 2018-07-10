Советских солдат еще раз убили в Польше

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-10T01:04:54+03:00

Последний оставшийся целым монумент советскому солдату в Варшаве постигнет та же участь, что и все остальные. Вандалы постоянно обливают памятник краской, выцарапывают на нем в том числе и фашистскую свастику. Фото: Галина САПОЖНИКОВА

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Часть 1

Итак, существуют две разные Польши: одна советские памятники сносит, другая восстанавливает.

И есть место, где эти две страны встречаются – это Подляшье, на восточной границе, где живут православные. Их немного – тысяч 500-600, капля в море на фоне всей остальной католической страны. Кто эти люди по национальности, они и сами не знают. Деды говорили им, что они русские. После перекройки границ их записали в белорусы. Фамилии у многих украинские. На каком языке говорят я, честно сказать, не поняла – скорее, на смеси всех славянских.

С картой сверяться не нужно – где начинается православная Польша, видно по небесного цвета церквям и деревянным домам, которые ничем не отличаются от подмосковных дач. Советские памятники были здесь чуть ли не в каждом селе, но советская пропаганда не при чем. Все объясняется просто: в 1939-м эта часть Польши входила в состав СССР, потому с самых первых дней войны ей досталось по максимуму.

Иногда одна Польша наведывается в гости к другой, и делает это весьма навязчиво: три последних года в районный городок Гайновку 1 марта приезжают почитатели «Проклятых солдат», чтобы пройтись по самому православному городу с «маршем славы».

- Их сюда завозят автобусами, и они специально хотят нарваться на неприятности, - негодует местный активист и волонтер «Курска» Марек Ничипорук.

«Проклятые солдаты» уничтожили 8 человек из семьи НичипоруковФото: Галина САПОЖНИКОВА

Для Подляшья эти марши – как пощечина, потому что от бандитов, которые промышляли по здешним лесам в одно время с бандеровцами, местное население пострадало даже больше, чем от фашистов. 70 лет, как оказалось – вовсе не срок для того, чтобы все забыть. У самого Ничипорука на сельском кладбище в Залешанах похоронено 8 членов семьи! Порешил их всех бандит Ромуальд Райс (по прозвищу Бурый) и его шайка уже после войны, в январе 1946-го: собрал в доме общий сход и поджег. Сгорело 16 человек, среди них восемь Ничипоруков: три родных дяди, дедов брат с дочкой и женой, жена деда и ребенок в утробе. У нее сожгло бок и ребенок выпал в снег...Кроме того, Райс расстрелял по дороге 29 обозников. Просто так. Говорят, что это была акция мести. «Проклятым солдатам» нужно было таким образом обозначить в регионе свое присутствие. В общей сложности в тот день в Залешанах погибло 79 человек.

Эта странная конструкция в селе Залешаны, к которой давным-давно никто не носит цветы, называется памятником погибшим от рук «Проклятых солдат»Фото: Галина САПОЖНИКОВА

- Я до сих пор помню то пламя, - рассказывает тетя Клава Калужинская, маленькая старушка с пучком укропа. - Сколько буду жить – столько помнить, как мы бежали. А теперь мне говорят: лучше помолчи, а то сожгут и тебя…

«Сколько буду жить - столько помнить, как мы бежали от «Проклятых солдат»» - рассказывает Мареку Ничипоруку тетя Клава КалужинскаФото: Галина САПОЖНИКОВА

О той трагедии напоминают несколько крестов, поставленных местными жителями за свои кровные и заброшенная конструкция из потрескавшихся бетонных кубов за давно некрашеной проржавевшей оградкой, которую когда-то давным-давно соорудила власть. Табличка стерта до такой степени, что не прочитать – ни кто погиб, ни от чьих рук. Никто этот памятник больше не ремонтирует.

- Скажите – ну вот что здесь коммунистического? – отсылает вопрос к небу Марек Ничипорук. - Просто его построили при другом строе. Он стоит и умирает тихой смертью. И поэтому его обходят стороной. Если представители власти положат сюда цветы – подумают, что они тоже прокоммунистические. Это же блажь: выходит, если ты пройдешь по мосту, построенному в коммунистическое время, или обратишься в поликлинику – то тоже станешь коммунистом?

В 1994 году убийцу людей, которым был посвящен этот памятник, Ромуальда Райса оправдали в общем списке со всеми другими «борцами с коммунизмом», и теперь он и его «Проклятые солдаты» считаются в Польше героями. «Среди этого населения было много сотрудников и агентов коммунистических спецслужб. Капитан Райс боролся с врагами Отечества, а их было много среди белорусского населения», - написал в открытом письме его внук.

«Особенно мой дядя, который не успел появиться на свет. День-два ему оставалось, чтобы родиться» - ворчит, комментируя этот пассаж, Марек .

Неравный бой

Для Марека Ничипорука этот бой - проигранный... На этом месте в селе Дубичи церковные стоял памятник советскому солдатуФото: Галина САПОЖНИКОВА

Для Ничипорука этот бой – проигранный, потому, когда он рассказывает о том, как в марте этого года в селе Дубичи Церковные сносили памятник Освободителям, на него больно смотреть. Итак: в 1941 году здесь погибло более 400 солдат 49 пехотной дивизии РККА. После войны удалось перезахоронить останки нескольких десятков человек, но в полосе над речушкой человеческие кости находят до сих пор. В 1985 году местный скульптор-самоучка сделал памятник – немножко неумелый, но очень трогательный. Местные жители его любили – и это главное.

Вся подлость закона о декоммунизации заключалась в том, что вариантов - снести или не снести - у этого села не было. Выбор был между: снести и получить деньги, причем щедро. Или снести и заплатить штраф.

Какой же подлый закон: Мареку Ничипоруку пришлось самому снимать памятник советскому солдатуФото: Галина САПОЖНИКОВА

- И в результате мы снесли его сами, - глухо говорит Марек Ничипорук. –Иначе бы его на кусочки разбили. А мы демонтировали аккуратно и поставили его на склад, носом в угол, как хулигана… А что нам было делать? Если мы получим штраф, бюджет не сойдется и нашего самоуправления больше не будет.

Почему никто не протестовал? Да о чем вы? Мы пять лет судились за то, чтобы нам разрешили в память об убитых Райсом обозниках поставить вертикальную плиту, а не горизонтальную. Нам таким образом дают понять, что ни мы, ни наши мертвые не должны высовываться. Вы понимаете какой неравный бой мы ведем?

Понимаем. И в то же самое время не понимаем. Всю историю Польши и всю ее родословную можно описать через истории ее могил. С одной стороны – это примеры невероятного благородства: Марек Ничипорук рассказывал мне, например, про одну солдатскую могилу под Белостоком, где в 1949-м бандиты зверски замучили русского солдатика и выкинули тело в поле. Хозяева его там же и похоронили. «Вы бы видели, как это могилка ухожена! Пожилая пани плакала и говорила: не было ни одного вечера, чтобы она за этого солдата не молилась. Все думала – сколько лет ему было, сколько маме? Потом – о том, что мама наверное уже неживая, но может где-то в России сестры есть…».

С другой – примеры подлости: ну вот зачем, скажите, надо было срывать табличку с памятника погибшим партизанам у поворота к деревне Кожино только потому, что там было написано: советским гражданам. Кто там, интересно, спрашивает паспорт, у ворот ада и рая?

А с этого памятника недалеко от села Кожино сняли табличку только потому, что на ней было написано слово «советский»!Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Или – примеры хитрости. Знаете, где я с чистой совестью и с прямой спиной постояла наконец у советского памятника, который никто сносить не смеет? В селе Клейники. Сохранил его настоятель Святовознесенского храма Александр Иванович Высоцкий, который пришел сюда служить почти 40 лет назад. И добился того, что могилу 52 солдат вместе с землей и памятником отписали православному приходу. И теперь каждый год в Пасху вокруг нее идет Крестный ход. И вряд ли против этого хода осмелится пойти другой – с портретом Ромуальда Райса в руках…

- Если в душе место освободилось, в нее вселится кто-то другой, - говорит отец Александр.

Если предположить, что у страны тоже может быть душа, то все, что происходит в Польше, становится предельно понятным.

Настоятель Святовознесенского храма в селе Клейники Александр Высоцкий спас памятник советским солдатам тем, что записал его в церковное имуществоФото: Галина САПОЖНИКОВА

Последний памятник

Когда этот материал уже был готов к печати, из Варшавы пришло известие, что принято решение о ликвидации последнего в польской столице памятника советским солдатам в парке Скоришевского. Жаль. Все надеялись все же, что он устоит, хотя бы такой – отмытый от краски, с выцарапанными свастиками и снятым серпом и молотом и прочими элементами «пропаганды».

- Этот памятник оскверняли чаще всего, потому что других не осталось, - безрадостно пошутил по этому поводу руководитель содружества «Курск» Ежи Тыц. – Кто? Толпа дураков и наследников «лесных братьев», которые видели русские танки под Варшавой и утверждают, что идет настоящая война с Россией.

Вся эта группа вандалов от силы насчитывает 12 человек, я с ними однажды встречался с глазу на глаз, когда забирал с постамента один памятник.

Они громче всех кричат и делают вид, что вся страна на их стороне. Что Польша хочет освободиться от советских памятников. Блин, это все неправда! В народе сопротивление растет. Решения воевод по поводу переносов памятников деятелям советского периода-полякам уже начинают обжаловать. И подавать в суды на постановления о переименовании улиц. В Варшаве, например, улицу Партизанскую переименовали в улицу Леха Качиньского. А местное самоуправление встало на дыбы, подало в суд и его выиграло. И опять пришлось менять таблички…

Последний советский памятник находится в ведении районной управы Прага – Юг, ради встречи с пресс-секретарем которого Анджеем Опалой мне пришлось отменить все остальные дела и рвануть в назначенный час в Варшаву с другого конца страны, потому что по нынешним временам это – необычайная редкость: чиновник страны ЕС и НАТО соглашается встретиться с российским журналистом (!).

И совершенно зря, как оказалось, я причесывала и прятала свои иголки: абсолютно адекватный человек рассказывал совершенно понятные вещи - как будто мы встречались с ним где-нибудь в московской мэрии:

-Разумеется, Институт Национальной Памяти прислал нам письмо о том, что памятники “не имели ничего общего с искренним увековечиванием памяти погибших советских солдат, но оставались символом советской доминации и вдобавок делали легальным удержание Польши в зоне влияния Советского Союза», а этот конкретный монумент «представляет собой «чуждый элемент, брутально нарушающий ось главной аллеи исторического парка».

Но мы им ответили, что есть люди, занимающие абсолютно противоположную позицию. Правда то, что ежегодно в день освобождения Варшавы представители правых сил этот памятник оскверняют, а мы отмываем химическими средствами. В этом году они даже сняли ролик и выложили в Ю-тюб, где отчетливо видны лица – но им все равно за это ничего не было.

Если воевода скажет его ликвидировать – мы не позволим. Другое дело - перенести в место, где можно будет зажигать свечи и класть венки.

Мы живем в районе, который был освобожден еще в 1944-м году, Красная Армия выгнала немцев и не дала здесь ничего разрушить. Это единственный район в Варшаве, который более или менее уцелел, для нас это - память о тех кто погиб, мемориал их отваги и геройства.

- И много людей в Польше мыслят так же, как вы? – несколько опешила я.

- Много, - уверенно ответил Анджей Опала. За снос памятников выступает примерно треть страны – в основном маргиналы. Нестоличные жители, которые не видели, как СССР помогал ее отстраивать. Поэтому мы ежегодно им об этом напоминаем в день освобождения Варшавы 17 января. Это для всех праздник.

Я хотела спросить о том, тяжело ли ему, находясь в чиновничьем кресле, участвовать в движении сопротивления по отношению к правым силам, которые в данный момент находятся у власти - но он меня опередил:

- Это не мы сопротивляемся им, а они нам. Мы-то как раз все делаем правильно.

Пресс-секретарь районной управы Прага-Юг Анджей Опала уверен, что огромное число поляков против сноса памятников советским воинам.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Вместо послесловия

Итак, что показала эта командировка «по местам боевой славы», которым решением сверху повелели быть местами современного польского позора?

Что памятников советским солдатам, стоящих на почетных местах в центре городов, в Польше почти не осталось, и это факт, с которым нам придется жить дальше. Окно Овертона было проделано в Европе еще 11 лет назад, и не в Варшаве, а в Таллине, когда на военное кладбище со скандалом переносили Бронзового солдата. И теперь, когда вся мозаика сложилась, совершенно ясно, что это просто был пробный шар, часть большого плана, а не отдельный каприз маленького государства, внезапно почувствовавшего себя большим. Лишить Россию торжества, выдавить праздник Победы на кладбище, заменить радость на скорбь – разве не об этом 9 мая пищат наши доморощенные либералы? Это не страшно. Праздник рядом с могилами все-таки лучше, чем похороны в ресторане.

В Польше погибло более 600 тысяч советских солдат, поэтому такие кладбища с советской символикой можно встретить в каждом городеФото: Галина САПОЖНИКОВА

Что и один в поле воин, если он Ежи Тыц. Или Марек Нечипорук. Или Анджей Опала.

Что спираль, по которой развивались последние четверть века эти страны – Польша, Украина и Прибалтика и отчасти Грузия с Молдовой – до смешного одноообразна: будто все пункт за пунктом выполняли методичку какого-нибудь очередного Джина Шарпа: одинаковые марши, обеление имен преступников, разделения общин на национальные ручейки… Не интересно, право – креативщикам явно пора на пенсию.

Ну, и последнее: что реальная жизнь не всегда совпадает с картинкой из телевизора. Друзей и сочувствующих у нас в Польше пока еще хватает. Имен не называю по понятным причинам. Я-то уехала, а им там жить…

Нашумевшую книгу Галины Сапожниковой «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз, и что стало с теми, кто пытался его спасти» можно приобрести на shop.kp.ru или в фирменных магазинах «КП».