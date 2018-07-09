Советских солдат еще раз убили в Польше

СЕГОДНЯ 01:02 2018-07-09T01:19:48+03:00

Памятник советскому солдату-освободителю в одном из поселков Польши. Местные сами его демонтировали и спрятали на территории склада одного из предприятий. Фото: Галина САПОЖНИКОВА

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Если я и слукавила, то совсем чуть-чуть, сказав на границе, что еду собирать материал о призраках.

Отчасти это было правдой - призраки прошлого раздирают Польшу изнутри, меняя генетический код: ну разве может христианская страна в XXI веке вести себя, как в средневековье? С неистовством неофита сносить памятники, ловить шпионов и устраивать охоту на ведьм? Оказывается, может…

На самом деле я ехала в гости к Стасе. Ей 11 лет, но она пытается казаться старше. Другие в этом возрасте еще жмутся к мамкиной юбке. А ей и жаться не к чему - мамы нет рядом уже больше месяца. Маму, переводчицу с польского языка Екатерину Цивильскую, гражданку России, власти Польши выслали из страны еще в конце мая.

Стася, собственно, и не поняла ничего: когда мама утром уходила по делам, Стася еще спала. А потом вдруг мама исчезла: сначала ее держали в участке, затем долго везли через всю страну, от Кракова почти до Калининграда, на польско-российскую границу. И все: с тех пор Стася и мамин муж, польский гражданин Михал Тихош, видят ее только на экране смартфона. Ну или иногда еще по телевизору, когда в телепередачах на польском ТВ рассказывают о том, что она якобы работала русской шпионкой и в их съемной квартире на окраине города целая комната была оборудована спецтехникой...

Какая же, интересно квартира? Может, детская? Или терраса, на которой мы сейчас сидим - Стася, Михал, кот Мономах и пес Арбат, которые, слыша русский язык и явно что-то припоминая, сидят рядом и взволнованно шевелят ушами.

Что Катерине Цивильской инкриминируют? То, например, что она праздновала 9 Мая в российском посольстве в Варшаве...

- Да нет же, нет! - чуть не плачет ее муж Михал. - Мы дома были, вдвоем! - И, немного успокаиваясь, добавляет: - Никакого обыска у нас не было. Я сам пересмотрел весь ее компьютер - там ничего крамольного нет! Я даже и подумать не мог, что с моей семьей такое сделает моя родина, которую я люблю! Разводиться мы с Катей не хотим. Придется переезжать в Россию. Я здесь оставлю родителей, сыновей и всю свою жизнь.

На этих словах у него начинают дрожать губы. На прошлой неделе Михалу пришел счет за ее депортацию: 1542 злотых (355 евро).

Счет за страдания, которые за эти полтора месяца перенесла их семья, явно будет в разы больше. Только вот кому его предъявить?

Стася Цивильская и кот Мономах остались в Польше без мамы и хозяйки. Россиянку Екатерину Цивильскую выслали из страны за антигосударственную деятельность. К счастью, репрессии не затронули польского мужа Екатерины. Он сейчас и приглядывает за дочкой и котФото: Галина САПОЖНИКОВА

«Россиянки руководили зелеными человечками»

Пока Екатерина Цивильская сидела в участке и ждала своей депортации, в другом конце Польши разворачивался другой сюжет. Люди в штатском схватили еще одну россиянку - Анну Захарян. Тот же самый «диагноз»: угроза безопасности стране и здоровью ее граждан. И тот же самый «приговор»: депортация. Но над Анной издевались изощреннее: заставили провести ночь в участке плюс неделю в тюрьме для иностранцев. В качестве бонуса прилагалось следующее: невозможность позвонить детям и маме, принять лекарства от астмы и депортироваться домой за свой счет. «Стучите кружкой в стену, если станет плохо», - сказали ей, закрывая тяжелую тюремную дверь. И добавили почти ласково - так, чтобы сделать больнее: «Мы не знаем, когда вы теперь увидите своих детей»…

Депортировали ее в итоге не в Москву, а на Кипр, поскольку у Анны два гражданства, с почетным эскортом из двух «юных гестаповцев» - агентов польских спецслужб. Телефон и лекарство от астмы отправили в багаж. «Сопровождающий смотрит мне в глаза, улыбается и говорит: «Я не доктор». И радуется тому, что я могу в самолете умереть», - Анна рассказывает об этом уже без эмоций.

Да что ж они такого в Польше натворили-то?

«Россиянки руководили зелеными человечками», - скажут о них потом в одной популярной телепередаче. Польским журналистам в этой истории вообще принадлежит роль, мягко скажем, неблагородная: они пересказывают сплетни, украшают статьи выдуманными страшилками и со страшно серьезными лицами произносят тексты, которые ничем не отличаются от заявлений спецслужб. «Группа лиц, которых идентифицировало Агентство внутренней безопасности, была членами сети, используемой Российской Федерацией в своих интересах. Эта сеть занималась действиями, связанными с российской исторической политикой, а также пыталась подпитывать неприязнь в польско-украинских отношениях», - говорит с телеэкрана пресс-секретарь министра-координатора служб безопасности Станислав Жарын.

«Являются ли прикрытием и инструментом в проводимой Москвой гибридной войне повсеместно недооцененные коммунистические организации? Мы покажем, что может скрываться за фасадом пророссийских организаций, действующих в Польше», - немедленно вторит ему хор прикормленных журналистов.

Что связывает в глазах польских спецслужб этих двух депортированных россиянок? За что их решили в один и тот же майский день выставить из страны?

Началось все с того, что обе они были знакомы с одним человеком! Зовут его Ежи Тыц, он поляк и бывший полицейский, который вот уже десять лет возглавляет содружество «Курск» и ухаживает за советскими памятниками. Странное по нынешним временам занятие...

Почему Ежи назвал свою организацию «Курск?» С одной стороны - в честь победы СССР на Курской дуге. С другой - в честь моряков, погибших на одноименной подлодке. Почему эта тема для него вообще так важна? Ежи говорил об этом много раз, но не устает повторять: «Потому что мне сказала мама: уважай советских солдат, они спасли меня и других детей. Ты появился на свет благодаря им». Почему я должен не верить своей маме?»

Впервые я увидела его три года назад около города Освенцима, на 70-летии концлагеря Аушвиц - в тельняшке, в берете десантника и с российским флагом, на котором было начертано: «Спасибо за жизнь!». Потом еще много раз о нем читала - когда в Польше объявили войну советским памятникам и Ежи пошел воевать на нашей стороне. Система ему этого не простила. Можно, конечно, было преследовать его самого - но это не очень вписывалось в лицемерную систему «демократии» Евросоюза. Поэтому было решено отыграться на личном и служебном. А именно: выкинуть из страны Катю Цивильскую, которая переводила для «Курска» тексты, и невесту Ежи Анну Захарян, пресс-секретаря содружества.

Россиянку Анну Захарян тоже выгнали из Польши. Она - жена Ежи Тыца, руководителя общественной польской организации «Курск», которая спасает памятники советским воинам.Фото: Галина САПОЖНИКОВА

Иллюстрация к Оруэллу

Почему памятники советским солдатам в Польше нужно защищать? И от кого? Это не уникально: таков сейчас общий европейский тренд, и этим Польша ничем не отличается от Украины или Прибалтики. «Младшие братья» в этом вопросе ушли далеко вперед, потому Польша решила не отставать и ускорилась. 22 июня 2017 года польский сейм принял закон о декоммунизации, согласно которому все монументы и памятные доски, где угадывается коммунистическая символика, должны были быть снесены до 31 марта 2018 года. И начался великий польский памятникопад, вороватый и спешный. Одни поляки начали памятники сносить, а другие спасать.

Парадокс состоит в том, что за всем этим хайпом, по сути, стоит один человек с небольшой группой поддержки - экс-депутат сейма Адам Сломка. Это он написал донос на двух наших девчат из «Курска», в чем не постеснялся признаться, он пробил закон о декоммунизации, это он и его стая скачут по памятникам, оскверняя их свастиками и обливая красной краской. 99 процентов встреченных мною поляков при упоминании его имени выразительно покручивали у виска.

Из-за спешки не обошлось без конфузов: в некоторых городах перестарались и снесли даже больше, чем нужно, - например, памятники польским партизанам.

- С другой, - рассказывает Тыц, - есть самоуправления, где люди не хотят расставаться ни с монументами, ни с памятными досками - например, город Миколин в Западной Польше. И есть мэры городов, которые говорят: памятник стоит 60 лет - почему мы должны убирать его из-за какой-то бумажки? Так было в городе Бялы Бур, который считается «малой Украиной», но в котором при этом не захотели переименовывать улицу Красной Армии! И таких мест много. Некоторые сельсоветы просто закрашивают на памятнике фразу про Советский Союз и оставляют его для будущих поколений. На западе Польши был проведен соцопрос по поводу памятника советскому связисту - только 9 процентов были за снос. И он до сих пор стоит! Но я понимаю и тех, кто подчинился закону: если местные власти памятник не уберут, его все равно снесут, но им придется заплатить. Штраф - 200 тысяч злотых. На такие деньги можно дорогу сделать. Хитрый закон. Подлый…

Ежи серый от усталости - он вернулся в Польшу поздней ночью и почти не спал. А потом еще весь день ехал через всю страну, останавливаясь на кладбищах, чтобы посмотреть разрушенные могилы, о которых ему сообщили местные жители. В селе Горынь от памятника с надписью, что в 1941 году здесь были замучены 700 советских жителей, остался лишь полуразрушенный бетонный столбик с объеденными ветром краями. Рядом, в 15 метрах - недавно возведенная стела с пафосной надписью: «Бог - Честь - Отчизна. К вечной памяти солдат, которые воевали за свободную и непокоренную Польшу с оккупантом гитлеровским и коммунистическим». Это памятник «проклятым солдатам» - польскому аналогу украинских бандеровцев. Как насмешка…

- Ничего, отремонтируем, - размышляет вслух Ежи. - Надо зайти к священнику. Он будет решать, что с ним делать. Может и не разрешить, так бывало. Тогда придется платить.

Вы только вдумайтесь: человек просит разрешения за свой счет отреставрировать кладбищенский монумент! Даже это в нынешней Польше требует мужества.

Согласно закону судьбу каждого советского памятника решает владелец участка. Что с ним сделать: выкинуть в пруд или отдать «Курску»?

Если вы хотели увидеть иллюстрацию к Оруэллу - то она здесь...

Ночью по трассе рядом с нашей машиной идут колонны американской военной техники, которая возвращается с учений НАТО. Машинально тянусь за камерой и… опускаю руку: кто знает, чем обернется впоследствии невинный снимок в мобильном телефоне?

Рассказываю об этом Ежи. Он не удивляется. И говорит:

- Я никого не принимаю в постоянные члены «Курска» из соображений безопасности. Чтобы их не преследовали и не выдворили из страны, как Анну и Катю. И добавляет с гордостью:

- Но даже когда я не знал, где Анна, я все равно поехал и спас один памятник! Сначала решил - не поеду, черт со всем, если из-за этих памятников страдают люди. А потом решил: нет! Для Анны я этот памятник спасу! И спас…

Окончание следует.

Нашумевшую книгу Галины Сапожниковой «Кто кого предал. Как убивали Советский Союз, и что стало с теми, кто пытался его спасти» можно приобрести на shop.kp.ru или в фирменных магазинах «КП».