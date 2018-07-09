Перепись населения: касается всех и касается каждого

СЕГОДНЯ 18:45 2018-07-09T18:49:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Город попал в десятку пилотных районов России, где состоится генеральная репетиция предстоящего масштабного мероприятия – Всероссийской переписи населения. Ее проведение запланировано на 2020 год.

Пробная перепись населения назначена на октябрь 2018 года и будет существенно отличаться от всех аналогичных обследований, проводившихся ранее. Коррективы в предстоящее масштабное мероприятие внес интернет. Впервые россиянам будет предложено самостоятельно заполнить переписной лист на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru).

Достучаться до каждого

«Перепись населения – не только крупнейшее статистическое обследование, но и важнейшая социально-экономическая задача в жизни страны», – обозначил значение предстоящего мероприятия заместитель руководителя Федеральной службы государственной статистики Александр Кевеш на круглом столе «Особенности проведения пробной переписи населения 2018 года в городском округе г.Минусинск Красноярского края».

Пробная перепись населения будет длиться месяц с 1 по 31 октября и пройдет в два этапа.

– Первый этап – всероссийский, а второй затронет десять районов в девяти субъектах России. С 1 по 10 октября любой россиянин, имеющий подтвержденную учетную запись на портале госуслуг, сможет самостоятельно заполнить электронный переписной лист. У всех есть возможность стать первопроходцем в новом деле. Тем, кто пока не имеет учетную запись на портале госуслуг, следует позаботиться о ее получении заранее, – советует Александр Кевеш. – Второй этап пробной переписи пройдет с 16 по 31 октября, как уже отмечал, на территориях всего девяти субъектов страны.

После того, как будут обработаны данные по переписи населения с портала госуслуг, с 16 по 27 октября переписчики начнут поквартирный обход. Бывает, что дома никого нет. Для всестороннего охвата населения и полноты информации важно собрать сведения как можно большего количества людей. Поэтому переписчики ещё раз выйдут по адресам: контрольный обход назначен с 27 по 31октября.

– Переписчики Великого Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга придут не только в специальной форме, они будут оснащены планшетными компьютерами или смартфонами, кстати, это еще одно важное новшество. Впервые для сбора информации при переписи населения используются электронные устройства. Как понимаете, все требует отработки, поэтому пока от традиционных бумажных переписных листов не отказываемся – продолжает знакомить с процессом проведения пробной переписи Александр Кевеш.

За несколько минут в МФЦ можно подтвердить свои данные.Фото: Марина АЛЕХИНА

Кроме изменений способов сбора информации, и в переписном листе убрали пару вопросов, зато добавили другие, продиктованные временем.

Достаточно большое количество минусинцев работают в соседнем регионе – Хакасии, проезд составляет полчаса, вполне приемлемо. Поэтому переписчики будут интересоваться географией места работы – не по месту жительства, не в своем регионе или даже стране. Это тоже будет изучаться в ходе переписи.

Еще такой немаловажный момент: заполнение россиянами переписных листов через интернет на Едином портале государственных услуг существенно сократит расходы как на сбор сведений о населении, так и на их первичную обработку.

Минусинцы – люди активные и сознательные

Зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) – мало. Надо подтвердить личность, для чего придется обратиться в МФЦ.

– Мы готовы к предстоящему мероприятию, – заверила заместитель директора Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Минусинска Людмила Савенко. – Сама процедура займет несколько минут, от трех до семи. У нас 15 окон приема-выдачи документов, сотрудники работают быстро, так что и очереди большой не предполагаем.

Что называется, повезло: в офис зашла молодая семья. Пока папа покачивал коляску со спящим малышом, мама зарегистрировалась на портале госуслуг. Для этого от нее потребовались паспорт и СНИЛС (такая маленькая зеленая карточка от Пенсионного фонда), адрес электронной почты и номер мобильного телефона.

Оператор внесла данные, и пару минут внимательно смотрела на экран монитора.

– Данные ушли в базу Пенсионного фонда и МВД. Идет проверка личности, – комментирует Людмила Савенко.

И вот оператор вернула документы. Теперь для прохождения переписи все формальности выполнены. Главное в этом деле иметь на портале gosuslugi.ru подтвержденную учетную запись. Для этого и следует прийти в МФЦ. А как вы думаете? Перепись, даже пробная, дело ответственное, государственное.

Так считает и Леонид Осипов, который, собственно, и привел жену в МФЦ для регистрации на портале. Понизив голос, чтобы не разбудить сладко сопящего малыша, он делится:

– В первую очередь, перепись нужна для решения социальных проблем. Это строительство детских садов, поликлиник, баз отдыха. Своего рода, это вклад в будущее. Когда перед глазами наглядная картина реального положения дел, то проще работать на перспективу.

Вот такие подкованные минусинцы. Но не все. Молодая девушка, сопровождавшая в МФЦ бабушку, призналась, что не слышала о предстоящей пробной переписи. Но заверила, как объявят, зайдет в свой личный кабинет и честно заполнит переписной лист.

Первыми были «ревизорские» сказки

Почему среди множества городов Сибири выбран Минусинск? Он подходит по многим показателям: численностью населения (более 70 тысяч), местонахождением (юг Сибири), укладом жизни, и, что называется, типичностью. Хотя с последним минусинцы не согласятся.

Медаль «За труды по Всеобщей переписи в 1897 году».Фото: Марина АЛЕХИНА

– С созданием Николаем Михайловичем Мартьяновым в июне 1877 года краеведческого музея жизнь города изменилась. Мартьяновский музей принес известность маленькому провинциальному Минусинску. «Единственную достопримечательность города составляет музей», — писал путешественник Старк в 1903 году», процитировала научный сотрудник этого учреждения Валентина Ермилова.

Вот так, благодаря Мартьянову, который собрал вокруг себя таких же активных людей, о Минусинске узнали в Европе. Коллекции музея участвовали в выставках во Флоренции (1885 год), Чикаго (1893 год), во Всемирной выставке в Париже (1900 год) купец Данилов, владелец винной монополии выставлял свой товар. Искушенные французы, пробуя сибирскую водочку, отмечали мягкий вкус. «Чистая енисейская вода», – делился секретом производитель.

Кстати, в музее есть экспозиция первых «ревизских» сказок, датированных аж 1718 – 1724 годом. В которых зафиксировано, что в Абаканском остроге «проживали 35 душ мужского пола, 206 казаков, ведущих сельское хозяйство и 120 отставных казаков с детьми». Женщины тоже были, но их не подсчитывали по той причине, что они не платили подати.

Первая всеобщая перепись населения Российской Империи прошла в 1897 году. Николай Мартьянов участвовал в столь важном для России событии, и был даже награждён медалью «За труды по первой всеобщей переписи населения».

– Переписчики трудились в ущерб основной работе, за что вызывали недовольство своего непосредственного начальства, которое, судя по письму счетчика, намерено лишить его куска хлеба, – знакомит с документами архива Минусинска его руководитель Светлана Завгородняя. – Минусинскую окружную комиссию бывший счетчик просит подтвердить свое участие в переписи, а также представить его к благодарности за большую работу: «О денежном вознаграждении я не говорю, а прошу прислать мне на память о переписи чернильницу и сумку».

Переписчики будут одеты в специальную форму.Фото: Марина АЛЕХИНА

Кстати, экипировка переписчиков пробной переписи впечатляет, начиная от фонарика на голове до бахил на обуви. Предусмотрели и время года – дождевик и шарфик.

– Выбор Минусинска для проведения Пробной переписи населения

2018 года – это особая миссия, возможность заявить о себе в масштабах всей России. Применение таких новых методов опроса жителей, как возможность участия в переписи путем самостоятельного заполнения переписных листов в сети интернет, дает основание надеяться на значительную поддержку и активность, прежде всего, со стороны молодого поколения минусинцев. Со своей стороны проверим жилой фонд города, в первую очередь, наличие номерных знаков домов и табличек с наименованиями улиц, качество дорог и освещение, – обозначил фронт предстоящих работ первый заместитель главы администрации города Минусинска Сергей Чистов.

Итогом пробной переписи населения станет разработка рекомендаций по оптимизации бюджетных расходов на Всероссийскую перепись населения 2020 года с учетом внедрения новых способов сбора сведений.

Такое масштабное мероприятие, как Всероссийская перепись населения, проходит не реже одного раза в 10 лет. Предыдущая Всероссийская перепись населения проводилась с 14 по 25 октября 2010 года.

Компетентно

Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем, член Общественного совета при Росстате.Фото: Марина АЛЕХИНА

Дмитрий Журавлёв, генеральный директор Института региональных проблем, член Общественного совета при Росстате:

– Всероссийская перепись населения – это основной источник формирования официальной статистической информации, касающейся численности и структуры населения, а также его распределения по территории России.

Перепись проводится для того, чтобы люди лучше жили, а не для того, чтобы просто получить очередную статистическую информацию. Собранные данные, их полнота и качество, повлияют на жизнь каждого из нас, ведь они будут положены в основу формирования стратегий развития страны, регионов и населённых пунктов. А для регионов это, что немаловажно, и финансовые дотации.