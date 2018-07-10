«Круче осьминога Пауля»: еще год назад Максим Галкин предсказал выход нашей сборной в 1/4 финала

СЕГОДНЯ 15:49 2018-07-10T16:14:35+03:00

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История, на самом деле, уникальная. Кто только не пытался в этом году предсказывать исход того или иного матча в рамках чемпионата мира по футболу - и неведомы зверюшки, и роботы. Но самым точным оказался Максим Галкин! Еще год назад он, оказывается, совершенно точно сообщил народу, как сыграет наша сборная.

Об этом ведущий рассказал в своем микроблоге. «Это невероятно! Листайте и смотрите до конца - эфир программы «Лучше Всех!» от 4 июня 2017 (!) года. Я с талантливой девочкой Леной год назад предсказал результат нашей сборной!!! Да мы круче осьминога Пауля!!».

maxgalkinru Я с талантливой девочкой Леной год назад предсказал результат нашей сборной !!!

Мы, конечно, посмотрели видео. В нем девочка - участница программы отрывает лепестки от гигантской ромашки-предсказательницы размером 3xl, на которых написано то, что с нами точно не произойдет. А на последнем останется то, что и должно случиться. Первым делом Лена оторвала листок - «вероятность», что мы точно не выйдем из группы. Галкин объявлял по мере уменьшения количества лепестков: «мы точно не закончим на 1/8», далее - «нас точно не ждет дисквалификация». Затем Лена определила, что «мы точно не вылетим в полуфинале». Пятый - «к сожалению, в финал мы не выйдем». И в итоге остался только один вариант - «сборная России покинет чемпионат в 1/4».

- Это прекрасный результат для нашей сборной! - сказал Максим. И, как показало время, оказался совершено прав.

Поклонники Галкина пришли в полный восторг:

- Где взять такую ромашку, куплю б/у!

Некоторые вспомнили и другое предсказание юмориста:«Вы в далеком проком говорили, что Собчак будет баллотироваться в президенты. А в прошлом предсказали игру сборной. Вам точно надо на Битву Экстрасенсов!».

На самом деле в следующий раз мы повнимательнее будем относиться к способностям Макса «Вангалкина», как назвали его поклонники. И не нужны нам никакие осьминоги Паули. Хоть будем знать, на кого ставить, да и нервы сбережем.

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