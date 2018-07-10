Продолжительность жизни может вырасти до 120 лет

СЕГОДНЯ 18:56 2018-07-10T19:05:30+03:00

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В России будут созданы центры амбулаторной онкологической помощи. В них в случае подозрения на рак человеку за 14 дней проведут комплексное обследование. Об этом сообщил премьер Дмитрий Медведев во вторник на заседании президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Медведев напомнил, что одна из главных задач национального проекта по развитию здравоохранения - снижение смертности от онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний.

- Для этого будут создаваться центры амбулаторной онкологической помощи, пройдет переоснащение региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, будет вестись масштабная профилактика этих заболеваний, - сказал Медведев.

По его словам, нацпроект «Здравоохранение», рассчитанный на ближайшие 6 лет, охватывает практически все сферы, связанные со здоровьем человека - от первичной помощи до профильного образования. Отдельной строкой в нацпроект включено развитие детского здравоохранения.

Нацпроект собираются запустить с 1 октября. Он содержит 9 целевых показателей. Среди них: снижение к 2024 году смертности трудоспособного населения до 350 случаев на 100 тысяч населения (в 2017 году этот показатель составлял 473,4 случая), снижение смертности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тысяч (2017 год - 587,6 случая), смертности от новообразований до 185 случаев на 100 тысяч населения (2017 год - 200,6 случая), младенческой смертности до 4,5 случаев на тысячу родившихся (2017 год - 5,6 случая).

Как рассказала журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова, одна из задач нацпроекта - сделать медицинскую помощь шагово доступной (расстояние от пациента до врача не должно превышать 5 километров). Сейчас в отдаленных регионах страны, чтобы попасть к врачу, люди нередко вынуждены преодолевать десятки километров. Минздрав планирует в 2019 году обеспечить медпомощью все населенные пункты с населением от 100 до 2000 человек. По состоянию на февраль 2018 года в 671 населенном пункте доступной медпомощи не было.

Минздрав обещает, что ежегодно 90 процентов россиян будут проходить диспансеризацию (сейчас ее проходят лишь 39,7% жителей страны). Нам также обещают сократить время ожидания в поликлиниках, улучшить работу отделений скорой помощи и женских консультаций. По оценкам правительства, объем финансирования нацпроекта по здравоохранению превысит 1,5 триллионов рублей.

По словам Вероники Скворцовой, продолжительность жизни человека может вырасти до 120 лет.

- Мир будет меняться. Потенциал жизни человека вообще достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь, - обнадежила министр журналистов.

На совещании также обсудили нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Он охватит 78 городских агломераций с численностью жителей более половины населения страны. Как рассказал Дмитрий Медведев, не менее 50% региональных автодорог за ближайшие шесть лет доведут до нормативного состояния. Еще одна задача - снижение смертности на дорогах.

- Мы хотим добиться того, чтобы гибель людей на дорогах и вовсе стала крайне редкой, поэтому должны создать такую инфраструктуру, которая поможет сохранить жизнь и здоровье все участников движения, - сказал Медведев.

Правительство обещает улучшить оказание медпомощи попавшим в ДТП. Как сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих, также планируется ужесточить ответственность водителей за наиболее аварийные категории нарушений ПДД.