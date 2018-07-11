Ян Вертонген: "Мы заслужили большего, чем полуфинал чемпионата мира по футболу"

СЕГОДНЯ 01:33 2018-07-11T02:09:54+03:00

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Защитник лондонского клуба "Тоттенхэм" Ян Вертонген сегодня был одним из тех, кто должен был остановить атаку команды Франции в полуфинале ЧМ-2018. После матча в микст-зоне он подвел итог поединку, который завершился со счетом 1:0 в пользу французов.

- Нам нужно продолжать развиваться. Эта команда заслужила большего, чем матч поражение в полуфинале. Теперь нам остаётся только отдать все силы в матче за бронзовые медали, - начал свой спич Вертонген.

- Они играли довольно компактно и вот скажите, насколько было сложно для вас с ними биться сегодня?

- Трудно, да. Французская команда была очень хорошей сегодня в обороне, это позволило им победить за счёт всего одного реализованного момента.

- Быстроногий Мбаппе сегодня - это очередной вызов для вас сегодня?

- Естественно. Он просто дикий парень сегодня был, носился по полю. Думаю, я хорошо оборонялся против него. У него есть все качества для того, чтобы самому перевернуть игру.

Второй полуфинал ЧМ-2018 пройдет сегодня, 11 июля. В Москве на стадионе "Лужники" сыграют Хорватия и Англия. Победитель сразится в финале с Францией 15 июля, а проигравший будет биться в игре за 3-е место 14 июля в Санкт-Петербурге.