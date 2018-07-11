2018-07-11T13:18:32+03:00
Звезды

Эвелина Бледанс обиделась на Константина Хабенского за отказ сфотографироваться с ее особенным сыном

В Сети удивились такому хамскому поступку актера
Ольга АНТОНОВА
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Подписчиков такой неоднозначный поступок актера и известного благотворителя сильно удивилПодписчиков такой неоднозначный поступок актера и известного благотворителя сильно удивилФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Имя Эвелина Бледанс ежедневно появляется на страницах светской хроники, и если еще вчера актриса рассказала о личной трагедии, которую она пережила 26 лет, когда потеряла ребенка после нападения на нее маньяка, то сегодня артистку, которая сейчас с ребенком отдыхает в Крыму возмутил поступок ее коллеги Константина Хабенского, который отказался сделать фотографию с ее особенным сыном.

«Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но.... мы с Семиком получили категорический отказ», - подписала фото Эвелина Бледанс.

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Сейчас здесь должна была быть фотография с Константином Хабенским, но.... мы с Семиком получили категорический отказ
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«После этого поста мы уже наверное никогда не получим фотографию с любимым актером, но я не могла не поделиться этим.... Личное пространство - да! Фотогафии с толпой - сомнительно! Но отказать особенному ребенку и коллеге сфотографироваться-нет!!!!! Я видела как мои подруги актрисы отказываются фоткаться, когда они не в макияже и даже это меня удивляло... а тут.... Простите Константин Юрьевич, не поняла...» — поделилась своими переживаниями известная телеведущая.

Актер Константин Хабенский категорически отказался фотографироваться. Хотя, как рассказала Эвелина Бледанс, она представилась, объяснила, что ребенок с синдромом Дауна, и фото мама с ребенком хотели для его странички в Instagram. «То, что я неоднократно поддерживала его фонд в соцсетях я уже не стала говорить... » — поделилась подробностями разговора звезда. — Наверное только я, дура, никогда и никому не отказываю в фотографии, понимая, что сама выбрала публичную профессию».

Подписчиков такой неоднозначный поступок актера и известного благотворителя сильно удивил. «Мог бы и сфотографироваться с малышом, тем более вы коллеги. Семик не расстраивайся, малыш. Конечно была лучшего мнения о Хабенском. Всегда восхищалась им как актером, и то, что он больным деткам помогает. Жаль, что он так поступил

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"Мне сказали, что ребенок родился, но он родился мертвым, - со слезами на глазах вспомнила Бледанс. – Были роды, я, конечно, ничего не помню. У меня был шок. Наверное, я должна была потребовать показать мне этого мертвого ребенка. Но, мне кажется, если я увидела бы это мертвое дитя, наверное, вот эти все переживания, которые многие годы и до сих пор преследуют меня, они бы были еще тяжелее и страшнее". (подробности)

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