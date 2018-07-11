Первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов: Горбачев меня на дух не переносил

СЕГОДНЯ 01:04 2018-07-10T14:52:46+03:00

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Жизнь его тянет на бестселлер, и мне давно хотелось написать о нем, но Артем Тарасов не давал добро.

- Немедленно примчится свора ищеек, которые не прекращают на меня охоту, - повторял он.

Но теперь какие ищейки… Уже год нет на свете знаменитого предпринимателя. Вообще июль - его месяц: Тарасов родился 4 июля, а скончался через 67 лет 22 июля. Его судьба, особенно лондонская жизнь, проливает свет на многое из того, что связано с нынешними богатыми невозвращенцами из нашей страны.

Пропал и нашелся

Когда мы впервые встретились, Артем долго показывал мне свой офис в самом сердце деловой части Лондона, а потом протянул толстый том, на обложке которого значилось «Кто есть кто?». В изданном в США справочнике о мультимиллионерах Тарасов был единственным россиянином. Прекрасная визитная карточка!

В перестроечном СССР Артем стал первой ласточкой кооперативного движения. И что учудил: заплатил взносы за членство в КПСС за один месяц 90 тысяч рублей (для 1989 года огромная сумма - больше 120 тысяч долларов)! «Расстрелять жулика», - требовали одни. «Сделать нашим лидером!» - предлагали другие. «У нас нет места миллионерам!» - провозгласил генсек Горбачев. И подписал документ о закрытии кооператива «Техника», которым командовал Тарасов. Буквально на следующий день, как уверял меня Артем, счета кооператива арестовали, а против него самого начали уголовное преследование.

Однако Тарасова некоторые уже воспринимали в Советском Союзе как нового героя. Он предлагал на 180 градусов повернуть экономическую политику страны - в сторону светлого капитализма… Вскоре его избрали депутатом Верховного Совета СССР. А «заклятый друг» Горбачев даже предложил ему кресло министра по внешнеэкономическим связям. И вдруг гений коммерции, депутат и страстный трибун пропал. Решили, что он погиб, - в начале девяностых уже поднимались волны заказных убийств. Но спустя полтора года он объявился в Лондоне.

Михаил Горбачев не любил Тарасова, но все же предложил ему пост министра. Фото: Igor Zehl/globallookpress.com

«Босс русской мафии»

Мы часто встречались, и по некоторым репликам Артема все яснее становилась тайна его исчезновения. Главная причина бегства нашего героя весьма прозаична. Это бизнес. «Вашингтон пост» написала о 28 миллионах долларов. Столько, мол, Тарасов умыкнул денег, которые принесла ему продажа нефти. А немецкий «Штерн» нарек его боссом русской мафии. Артем, по сведениям журнала, втянул партнеров в крупные нефтяные операции, обещав поддержку властей, а потом скрылся с прибылью. Правда, сам Тарасов излагал мне другую версию переезда:

- Горбачев меня на дух не переносил, особенно после того, как я рассказал, что он собирается Курилы продать Японии. Генпрокурор СССР требовал лишить меня депутатской неприкосновенности.

По его словам, не дремали и на Лубянке. Тарасова обвинили в связях с преступностью и чеченской мафией. И даже якобы был план милиции убить его с помощью киллеров. Но еще больше он боялся «своих». Артем менял в Москве квартиры, не расставался с охранниками.

- Уезжая в феврале 1991 года за границу, я не собирался бросать страну, - говорил он. - Но почувствовал, что здесь, на Западе, за мной идет слежка.

Слушая его, я гадал: сочиняет или вообще страдает шпиономанией? Беглец год колесил по миру: Швейцария, Франция, Монако, США… В конце концов обосновался в безопасной Британии. Тем не менее Артем часто повторял:

- Я все время жду выстрела.

ЖИЗНЬ В БЕГАХ

Второй Березовский?

В Британии Артем брался буквально за все: нефть, торговля продуктами, посреднические услуги, игра на бирже. Однажды показал мне новую визитку «Президент коммерческого представительства ФИДЕ (ассоциация шахматистов. - Авт.) в Великобритании». В 2001 году он был одним из организаторов в Москве чемпионата мира по шахматам. Кремлевский дворец на три дня отдали участникам турнира, в гала-концерте выступали Долина и Галкин, чемпион получил полмиллиона «зеленых». Сам Артем никогда не брал в руки шахматы (как тут не вспомнить Остапа Бендера).

Но такие успехи он мог пересчитать по пальцам, хотя фонтанировал идеями. Стезя Тарасова была очевидна: произносить пламенные речи, завязывать нужные знакомства, выдвигать идеи. В какой-то степени а-ля Березовский. В Британии же ценят не столько способность подавать себя, сколько умение тащить воз рутинной работы. Чем яснее Тарасов понимал это, тем сильнее рвался домой. И в конце концов, проведя с десяток лет за Ла-Маншем, вернулся в Москву. Однако продолжал ввязываться в авантюры - политика, бизнес, биржа. Часто появлялся на голубом экране и даже снялся в сериале. Из жизни ушел в одиночестве в своей московской квартире 22 июля 2017 года.

Соберутся ли на выход с вещами из Лондона, как сделал Тарасов, хотя бы некоторые из нынешних российских толстосумов, бросившие тут якорь? На них здешние власти наступают куда жестче, чем во времена Артема. Тем не менее большинство наших богачей предпочитают сохранять титул олигарха-невозвращенца, хотя теперь он совсем не в почете…

СПРАВКА «КП»

Артем ТАРАСОВ окончил в 1972 году Московский горный институт, заведовал лабораторией в НИИ. Приобрел известность в СССР как первый легальный советский миллионер, которому по решению возглавляемого им кооператива «Техника» за январь 1989 года была выписана заработная плата 3 миллиона рублей. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР. В феврале 1991 года распространил информацию о том, что Михаил Горбачев готовит передачу четырех Курильских островов Японии за $200 млрд. В том же 91-м эмигрировал в Лондон. Возвратился в Москву в 93-м году, победил на выборах в Госдуму РФ и стал депутатом. Выдвигался кандидатом в Президенты России на выборах 96-го года, но не был зарегистрирован избирательной комиссией. По окончании депутатского срока в 1996 году снова эмигрировал в Англию. Вернулся в Россию в 2003 году.

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Весь прошлый и нынешний год Артем Тарасов работал над телепроектом: планировалось, что на одном из федеральных телеканалов выйдет в эфир его телепрограмма, посвященная изобретателям. Конечно же, бизнесмен, планировавший стать еще и продюсером и телеведущим, был заинтересован в максимальной медийной поддержке его нового детища. Что и толкнуло его на телефонный разговор с «КП». (подробности)