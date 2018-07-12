Экс-супруга Андрея Гайдуляна рассказала о причинах развода: «Он предал меня»

СЕГОДНЯ 13:40 2018-07-12T13:46:21+03:00

Надо отметить, что супружеская жизнь Гайдуляна и Очиловой никогда спокойной не была

Изменить размер текста: A A

Казалось бы, после того, сколько эта пара пережила вместе, они должны были жить долго и счастливо. Однако, через год после официальной свадьбы Андрей Гайдулян и Диана Очилова расстались. Судя по всему, актер сильно обидел девушку. В своих интервью мужчина утверждал, что их отношения просто сошли на «нет», и причиной развода стало именно это, а не измены, о которых ходили активные слухи. Однако, на днях девушка назвала другую версию разрыва. «Он предал меня. Он не хотел этого, так получилось», — сообщила Очилова. Однако, этот поступок не сломал Диану, напротив, она полностью изменилась внешне и стала легче смотреть на жизненные проблемы.

«Я не страдаю, я не умираю! Это жизнь, как принято говорить в обществе. Это мое ощущение и мое мнение! Почему? Как? Зачем? Не разгребешь! В итоге, уверена: каждый должен быть счастлив! И у каждого оно свое! Хочу ли я семьи — да! Верю ли я людям — да! По одному человеку всех не судят», - объяснила Диана свою позицию.

Надо отметить, что супружеская жизнь Гайдуляна и Очиловой никогда спокойной не была. Пара частенько выясняла отношения, были, и ссоры, и попытки разъехаться по разным адресам.

«Эти отношения всегда были сложными. Жили как на вулкане — ссорились и мирились, и так по кругу, — говорили инсайдеры. — Они даже брали паузу, чтобы спасти семью. Но ничего не вышло: ребята отдалились, и каждый пошел своей дорогой. У Андрея постоянные съемки, Диана получает образование и занимается собой».

После развода Очилова занялась собой и даже скинула лишние килограммы. Диетолог разработал для нее специальную систему питания и помог с мотивацией. «Именно это человек нашел ко мне ключик. Он не говорил что-то нового и особенного, он просто подсказал, с чего начать. А начинать нужно было с головы! Как выяснилось, худеть для кого-то и ради чего-то невозможно», — признавалась Очилова поклонникам.

К слову, Гайдулян также быстро оправился после развода. У звезды сериала «САШАТАНЯ» теперь новая девушка — актриса МХТ имени Чехова Александра Велескевич.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Андрей Гайдулян разводится с женой, которая помогала ему бороться с раком

А на днях девушка опубликовала видеоролик, где она лежит в пене, в ванной и читает стихи, в которых намекает на измену супруга Андрея Гайдуляна: «Ты стал такой новый, чужой. Милый, тебе не к лицу предательсво. Милый, прошу, уйди». (подробности)

Излечившийся от рака Андрей Гайдулян устроил роскошную свадьбу в Италии

На одной из фотографий Андрей заботливо несет в одной руке туфли своей избранницы, а другой держит супругу за руку. И этот снимок лучше всяких слов говорит, что если у Дианы и Андрея и были когда-то кризисы, то они успешно смогли их преодолеть. И похоже, сейчас просто наслаждаются счастьем вдвоем. (подробности)