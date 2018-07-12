СК России: Девять миллиардов, изъятых у полковника Захарченко, переданы в бюджет

СЕГОДНЯ 14:24 2018-07-12T16:15:55+03:00

Для пересчета изъятых в ходе обыска у Захарченко денежных средств потребовалась ночь работы оперативников. ФОТО: Оперативная съемка, предоставлено kommersant.ru + Павел КЛОКОВ

В следствии сообщили о расследованием других эпизодов получения взяток бывшего полицейского

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В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК России сообщили о завершении расследования уголовного дела по трем эпизодам преступлений в отношении бывшего заместителя начальника управления «Т» ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко. Его обвиняют в получении двух взяток и воспрепятствовании производству предварительного расследования.

- По данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник – сотрудник правоохранительных органов – с целью последующего получения взятки инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий, принадлежащих предпринимателю, который занимается поставками продуктов и ресторанным бизнесом. Понимая, что в таких условиях бизнес вести будет невозможно, предприниматель вынужден был передать Захарченко и его соучастнику в качестве взятки 800 тыс. долларов США за совершение действий по службе в пользу взяткодателя. При этом первоначально соучастники требовали передать им 5 миллионов долларов США, - сообщила подробности дела официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Тут речь идет о вымогательстве денег у импортера морепродуктов в Россию, владельца элитной сети ресторанов "La Maree" Меди Дусса.

Представитель ведомства отметила, что в 2015 году Захарченко и его соучастник за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя еще и 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. Используя карту, Захарченко сэкономил более 3 миллионов рублей при оплате счетов в этих ресторанах, которые посещал регулярно.

- В среднем счет за одно посещение заведения составлял 80 тысяч рублей, соответственно Захарченко получал скидку – 40 тысяч рублей. В одном случае пятидесятипроцентная скидка в ресторане достигала 135 тысяч рублей. Все это являлось взяткой в виде незаконных услуг имущественного характера, - отметила Петренко.

В СК России также напомнили, что по данным следствия, в 2016 году Захарченко,"используя свое служебное положение, воспрепятствовал следствию и предупредил свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве, организовав вывоз всех документов и оргтехники, чтобы предотвратить их изъятие".

Тут следователи говорят о эпизоде дела Захарченко, который имея осведомленность по уголовному делу ПАО "Нота-банк", предупредил знакомого финансового директора этого кредитного учреждения Галину Марчукову о планируемом обыске. "КП" высказывало предположение, что обнаруженные у Захарченко миллиарды могли принадлежать этому банку. Оттуда было похищено 26 миллиардов рублей.

Кстати, деньги, найденные у Захарченко, уже в бюджете.

- Во исполнение решения Никулинского Районного Суда г. Москвы на счет Казначейства России перечислены более 9 миллиардов рублей из имущества Дмитрия Захарченко, которое подлежало обращению в доход государства. Деньги Захарченко перечислены в бюджет, - отметила представитель ведомства.

Как выяснилось сегодня, на этих успехах СК России останавливаться не собирается, а продолжает разыскивать соучастника преступления и занимается "расследованием других эпизодов получения взяток Дмитрия Захарченко".

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