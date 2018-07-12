Экс-любовница депутата ЛДПР Сергея Жигарева из-за решетки: "Какой смысл мне было что-то воровать, когда Сергей и так покупал мне все, что бы я не попросила?"

СЕГОДНЯ 17:21 2018-07-12T18:07:12+03:00

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Ответственный секретарь Общественной наблюдательно комиссии Москвы Иван Мельников с коллегой Анастасией Гариной с проверкой посетили изолятор временного содержания на Петровке, 38. Здесь, в трехместной камере, они обнаружили Ольгу Синтюрёву, ту самую любовницу главы комитета Госдумы по экономической политике Сергея Жигарева. Однако, как теперь всем стало ясно, не только экономикой интересовался 49-летний депутат, но и молоденькими фотомоделями.

В частности, с 24-летней Ольгой у женатого избранника народа был бурный и продолжительный роман длинной в год. Как итог этих отношений - фотомодель за решеткой по обвинению в крупной краже. Якобы, она вынесла из сейфа той самой съемной квартиры, где они с Жигаревым и жили, 22 000 000 рублей, деньги хозяина жилья. Сам же депутат выступил в качестве свидетеля против своей же экс-возлюбленной.

- Она лежала на шконке, свернувшись калачиком, - рассказал "КП" Иван Мельников. - Маленькая, худенькая и очень испуганная. Одета Ольга в дорогой велюровый спортивный костюм. Из вещей у нее больше, как я понял, ничего и нет.

Ольга рассказала правозащитникам, что в квартиру, где она находилась, ворвались оперативники.

- Это было вчера, 11 июля, рано утром в 7:30. И все, меня увезли. Сначала в одно отделение, потом в другое. Я даже с адвокатом не успела своим связаться, - пожаловалась девушка. - Вы можете мне помочь? Позвоните ему, пожалуйста, и маме моей. Я в шоке и не понимаю в чем меня обвиняют. Я даже не знаю того человека, кто написал на меня заявление, ни разу в жизни его не видела и имя мне не знакомо. Сергей снимал эту квартиру для нас, мы вместе там жили. До сих пор не могу поверить, что он мог со мной так поступить. Что он за человек такой, ведь клялся в любви? Он даже книжку начал писать про наш с ним роман, про наши отношения.

Как рассказала девушка, полгода она и Сергей Жигарев жили вместе, как муж и жена.

- У нас был очень бурный роман. Потом Сергей стал меня бить, из-за этого отношения и стали портиться. Все хуже и хуже. Потом я узнала, он сам мне сказал, что квартира, в которой мы жили, была под круглосуточным видеонаблюдением. Он снимал каждый мой шаг. Буквально все, и где я голая тоже. Записи он мне продемонстрировал. И в машине были камеры и трекеры, отслеживающие мои передвижения. Не понимаю, что он искал, но ничего такого запретного я не делала.

Что касается дорогих подарков, то девушка пояснила:

- Он не просто дарил, он покупал мне абсолютно все, что бы я не попросила. Дорогие брендовые вещи, шубы, машину. Денег давал столько, сколько я попрошу. Все, что угодно! Какой смысл мне было, вот скажите, еще что-то воровать? Когда я от него уходила, то забрала только свои личные вещи, но он же сам мне все это дарил!

Про то, что именно произошло в тот день, когда некий Тимур избил народного избранника Ольга не успела рассказать.

- Прямо при нас в камеру вошли оперативники, застегнули на девушке наручники и повели ее на допрос, - рассказал Мельников. - Она была очень растеряна, а когда железки захлопнулись на ее запястьях, вообще чуть не заплакала. У нее были такие глаза... Видно, что она реально не понимает того, что с ней происходит и что ее ждет дальше. Что возможно она окажется в СИЗО. В самое ближайшее время мы свяжемся с ее адвокатом. Насколько мне известно, в протоколе указано время 13:30, хотя фактически задержали Ольгу в 7:30. Согласно букве закона, в течении не более двух суток Синтюрёвой обязаны избрать меру пресечения - либо арест, либо подписку. В самое ближайшее время это решиться.

Как рассказали сокамерницы, все это время в камере Ольга так и лежала неподвижно, ничего толком не ела и не пила. Когда состоится суд по избранию меры пресечения пока не известно.

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