2018-07-13T13:00:07+03:00
Звезды

Брачный контракт и посещение семейного психолога: Милана Кержакова рассказала «КП», как спасла свой брак с легендарным футболистом

По словам супруги Кержакова, 11 июля она подписала мировое соглашение с Александром
Мария РЕМИЗОВА@Maria_Remizova
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Громкого развода Кержаковых юристы так и не дождались. Супруги помирилисьГромкого развода Кержаковых юристы так и не дождались. Супруги помирилисьФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Мы уже писали о том, что в семье знаменитого футболиста Александра Кержакова и его супруги Миланы случилась беда. Все началось с того, что 24-летняя жена спортсмена сообщила в своем Инстаграме, что муж забрал у нее их общего годовалого сына Артема и не дает ей видеться с ребенком.

Знаменитые адвокаты уже потирали руки, что им удастся неплохо заработать на скандальном разводе пары, и наперебой предлагали Кержаковым свои услуги.

Мол, это не просто развод, но и раздел семейного бюджета, поскольку футболист некоторое время назад перевел на счет своей красавицы-супруги все свои сбережения. А когда возникли разногласия с женой, попросил вернуть деньги назад. Дескать, деньги Александра, заработанные им в период его футбольного расцвета, возвращаются ему, а финансы, полученные в период брака с Миланой, они разделят пополам. Как рассказала Милана Кержакова в интервью Ксюше Собчак, ей после заключения мирового соглашения с мужем должно перейти около 2 миллионов долларов. Хотя, как говорит Милана, деньги для неё сейчас не главное. Важно другое — спасти брак, вернуть в семью мир и взаимопонимание.

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Милана с ребенком
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Однако громкого развода Кержаковых юристы так и не дождались. Супруги помирились. Милана Кержакова поступила очень смело, не стала юлить и обманывать, а честно написала в своем Инстаграме, что после смерти своего отца сенатора Вадима Тюльпанова (он ушел из жизни в результате сердечного приступа год назад — Ред.) она не смогла справиться с нахлынувшей депрессией. В тот тяжелый момент девушка как раз ждала рождения сына.

А после родов, по словам Миланы, легче не стало, от депрессии она стала спасаться запрещенными веществами и сильными препаратами.

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Спасибо всем за Вашу поддержку
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— Саша забрал ребёнка к себе домой, потому что я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике. Ребёнок был с нянями, и я лечилась, — рассказала она. — Я никогда не употребляла наркотики, но смерть отца меня сломила! Сначала был алкоголь, потом… — публично призналась 24-летняя Милана Кержакова.

К счастью, в таком забытье Милана долго не задержалась. После двух месяцев депрессии она попросила близких ей помочь, отправить на лечение.

Сейчас, как рассказывает Милана, с мужем они помирились, с ребенком она видится и надеется, что в скором времени их семья воссоединится.

Чтобы закрепить мир и не ссориться из-за финансового вопроса, Александр Кержаков и его жена в минувшую среду, 11 июля, заключили брачный договор.

— Если вкратце, то мы с Сашей подписали мировое соглашение, по которому все наши финансовые пререкания были удовлетворены, и сейчас я отправляюсь на окончательный курс своей реабилитации, — рассказала «КП» Милана Кержакова. — Когда вернусь, мы планируем с Сашей посещать семейного психолога и работать над нашими отношениями. Мы хотим оставить эту некрасивую часть нашей жизни в прошлом.

— А с кем в итоге согласно этому соглашению будет жить ваш сын?

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Благодарю за такую тёплую съёмку
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— Ребёнок, скорее всего, будет проживать с нами совместно, потому что, как я уже говорила выше, мы с Сашей хотим сохранить семью, забыть все плохое, что с нами произошло за этот год.

— Кто вас поддержал в трудную минуту? С мамой помирились? (Когда Милана находилась в клинике, деньги Кержакова оказались на счёту её мамы, которая поначалу не хотела уступать зятю и возвращать финансы. Плюс ругала дочь за публичное признание в зависимости. Мол, теперь тебе ни один суд ребёнка не отдаст, ты совершила ошибку. Ну и конечно же, юристы с двух сторон советовали своим доверителям крайние меры, что породило ещё больший конфликт в семье — Ред.)

— Из близких и родных меня сейчас поддерживают абсолютно все. С мамой у нас просто был конфликт именно в тот день, когда я давала интервью Ксюше Собчак. Сейчас у нас с мамой уже все нормально, мы помирились. После того как мы с Сашей расставили все точки над "I" и подписали мировое соглашение, стало все намного проще, просто камень с души упал. Теперь я себя чувствую намного лучше и стабильнее.

— Вы по образованию журналист, плюс помогали Александру в его благотворительном фонде «Звезды детям». Когда вернётесь из реабилитации, уже думали, чем будете заниматься?

— Я буду продолжать работать в фонде у Саши. Плюс ещё планирую курировать работу шоу Евгения Плющенко и Яны Рудковской «Снежный король» в Санкт-Петербурге, заниматься пиаром и маркетингом этой ледовой постановки.

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