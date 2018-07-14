Как выбрать вино в магазине

СЕГОДНЯ 11:55 2018-07-14T12:14:34+03:00

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1. Определитесь со вкусами. Речь не только о том, «красное или белое», - для кого-то самое лучшее сухое будет «кислятиной», а для другого отличный сотерн - «слишком сладким». Виноград сорта Рислинг, нередко дает в ароматике нефтяные, битумные нотки, которые нравятся далеко не всем. Знание любимых типов вина и сортов винограда сильно снизит риск разочарования.

2. Не гонитесь за высокой ценой. В винодельческих странах, включая Россию, стоимость «вина на каждый день», т. е. не обладающего высочайшими достоинствами, но и лишенного выраженных недостатков, начинается примерно с $5 (~300 руб.). Ваша задача — выбрать то, что вам понравится, в недорогой ценовой категории. Если «понятное вино за понятные деньги» вас не устраивает, - вы уже разбираетесь достаточно хорошо, чтобы не нуждаться в советах.

Вино в магазине

3. Помните, цены сильно зависят от страны происхождения. Самым дешевым всегда является вино местного производства. Продукция стран Нового Света - ЮАР, Чили, Австралии, - при равном качестве стоит примерно в 1.5 раза дороже; Старого Света - Франции, Италии, Испании — в 2 — 2.5 раза. А бутылка из Бордо может обойтись и втрое-вчетверо дороже. Причем надпись «Бордо» еще не гарантирует качества, а только подтверждает, что вино действительно было произведено в этом регионе, - там тоже хватает виноделен, выпускающих напитки с ароматом пыльного чердака и застарелого курятника.

4. Не путайте вино с винными напитками. Вино — натуральный продукт, произведенный из винограда. Если для исправления низкосортного виноматериала в него добавляется сахар и регуляторы кислотности, - это уже винный напиток. К винным напиткам относятся и продукты, в которые по рецептуре добавляются другие ингридиенты, кроме винограда, - например, ламбруско и вермут. Поэтому внимательно читайте этикетки.

5. Избегайте «балковых» вин. Многие разливаемые в России недорогие вина приготовляются из «балка» - импортного виноматериала, привезенного в цистернах. Среди них бывают и неплохие, но партия на партию не приходится. Опознать «балк» легко по надписи на контрэтикетке, - там либо названа страна происхождения винограда, либо вообще об этом ничего не говорится.

6. Выбирайте вина защищенного географического наименования, - эта надпись означает, что производитель использовал сырье с принадлежащих ему виноградников. Качество таких вин обычно выше.

Виноградная плантация

7. Запомните производителей, которые вам понравились, пробуйте и другие образцы их продукции.

8. Пользуйтесь подсказками. Взятый с собой в магазин винный гид, распечатка результатов конкурса и заметки винных блоггеров подскажут вам, на какие из новинок стоит обратить внимание.

9. Покупайте вино только в магазинах через кассу. Все наши советы помогут в торговых сетях, где весь алкоголь проходит через ЕГАИС; в бутылке, купленной из-под полы, может оказаться вообще что угодно, невзирая на этикетки.

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