Владимир Этуш попал в больницу

СЕГОДНЯ 21:50 2018-07-13T21:50:36+03:00

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В пятницу, 13 июля, появилась информация о госпитализации народного артиста СССР Владимира Этуша. Как рассказал журналистам директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок, актер попал в больницу после отдыха за границей.

«Владимир Абрамович Этуш находился на отдыхе за границей, где почувствовал себя плохо, и по причине нездоровья прилетел в Москву. В настоящее время актер госпитализирован и находится под наблюдением врачей», - сказал Крок ТАСС.

При этом директор Вахтанговскотого театра выразил надежду на то, что 96-летний артист «выздоровеет и все будет хорошо».

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, в июне прошлого года Этуш также угодил в больницу. Тогда он получил серьезную травму в области шейного позвонка и попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Однако уже в июле медики приняли решение выписать артиста из больницы, так как к тому моменту тот прекрасно себя чувствовал.