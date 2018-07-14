2018-07-14T17:01:36+03:00
Экономика

Пиво и коньяк будут соответствовать ГОСТу

Для контроля качества введут новые методики
Антон ПЕТРОВСКИЙ
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Напиток «по ГОСТу»Напиток «по ГОСТу»Фото: REUTERS
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В принципе, коньяк – это напиток произведенный во Франции где-то вблизи города Пуатье. Все остальное – бренди. Но в России еще с советских времен на это как-то внимания не обращали. Коньяк и коньяк. И на постсоветском пространстве можно встретить весьма оригинальные его разновидности – вишневый, абрикосовый, шоколадный «коньяк». Ну, а что? Если можно любой дистилят из винограда называть коньяком, то почему б не называть и продукт из яблока или вишни?

Недавнее исследование Роскачества выявило – продукт в каждой третьей бутылке в наших магазинах с надписью «коньяк» сделан или вообще не из виноградного спирта, или содержит кучу посторонних ингредиентов.

Как рассказал в интервью «Российской газете» глава Роскачества Максим Протасов теперь для контроля качества коньяка, а заодно и пива, разработают специальные методики.

Например, согласно российским требованиям в пиве должно быть 80% солода и не более 20% насоложенных продуктов, ячменя или других злаков. А вот достоверной методика, как посчитать долю того же солода, как выяснилось, у нас пока не принята.

"Мы при проведении своих исследований применили международную методику, позволяющую определить качество и количество сырья по доле общего азота, и будем предлагать ее внедрять для госконтроля в России", - сказал Протасов. Когда методику утвердят, просто так писать «пиво» или «коньяк» на напитках с отклонениями от ГОСТа уже не получится.

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