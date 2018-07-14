2018-07-14T17:32:11+03:00
В мире

Берлускони начал борьбу за пост мэра Неаполя

Друг России и патриарх итальянской политики вернулся в большую игру
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сильвио Берлускони включился в гонку за пост мэра НеаполяСильвио Берлускони включился в гонку за пост мэра НеаполяФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Лидер партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони включился в гонку за пост мэра Неаполя. Об этом 13 июля сообщил его соратник и председатель Европарламента — Антонио Траяни.

Выборы мэра в третьем по величине городе Италии предстоят ещё только в будущем году, но шансы на победу 81-летнего политика велики. Ранее он дольше всех в послевоенное время возглавлял правительство Республики, и многие итальянцы с ностальгией вспоминают его эпоху — весёлые девяностые и благословенные нулевые — как «время стабильности».

— Неаполь — неформальная столица итальянского юга. Эта часть Апеннин до сих пор заметно отличается от индустриально развитого севера страны — и культурно, и экономически, — комментирует эксперт по Италии, магистрант МГИМО Арам Аветисян. — На весенних парламентских выборах одним из победителей стала партия «Лига», которая раньше называлась «Лига Севера», поскольку представляет в основном именно этот регион. Таким образом, в случае избрания Берлускони мэром Неаполя, в итальянской политике будет восстановлен неформальный баланс между Севером и Югом, за что выступают и потенциальные избиратели экс-премьера.

Берлускони считается «другом Москвы» — сторонником конструктивной линии в отношениях Европы с восточным соседом. Как сообщала «Комсомолка» два месяца назад, на встрече со сторонниками в итальянском городе Валле-д’Аоста он назвал Крым «самой красивой частью России».

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