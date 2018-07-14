2018-07-14T19:16:19+03:00
Общество

Малахов: Анатолий Сердюков и Евгения Васильева поженились

Об этом написал популярный сайт о светской жизни
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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В 2014-м следствие в отношении Сердюкова было прекращено по амнистии. А Евгения Васильева была осуждена, но провела в колонии всего 34 дняВ 2014-м следствие в отношении Сердюкова было прекращено по амнистии. А Евгения Васильева была осуждена, но провела в колонии всего 34 дняФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Как сообщает блог телеведущего Андрея Малахова на сайте StarHit, экс-глава Минобороны Анатолий Сердюков сочетался браком со своей бывшей коллегой Евгений Васильевой.

Работа Анатолия Эдуардавича на «боевом посту» завершилась скандалом: в 2012 году его арестовали по делу о коррупции в Минобороны. Вместе с ним задержали и госпожу Васильеву. Они были соседями в жилом здании по Молочному переулку, 6, известному как «самый дорогой дом Москвы». То есть не просто сослуживцами, но и сердечными друзьями. И даже прошли по одному делу.

Впрочем, оба отделались легко: в 2014-м следствие в отношении Сердюкова было прекращено по амнистии в честь 20-летия конституции РФ. А Евгения Васильева была осуждена, но провела в колонии всего 34 дня — зачлось пребывание под домашним арестом (в том самом Молочном переулке) во время следствия в течение 2,5 лет.

Сама деятельность Анатолия Эдуардовича на посту главы Минобороны оценивалась крайне неоднозначно: одни утверждали, будто Вооружённые Силы он разваливал, другие — что превратил их в современную высокомобильную армию, показавшую себя в Крыму и Сирии.

Теперь же, если верить публикации «СтарХита», Сердюков и Васильева решили узаконить свои отношения.

«За их брак я переживаю… во время интервью с Евгенией Васильевой в Молочном переулке (ее ногу украшал тогда электронный браслет) я забыл коричневый галстук от Тома Форда. Так что, если Анатолий Эдуардович увидит среди сумок Chanel мужской галстук, пусть не беспокоится», — написано в тексте блога от имени Андрея Малахова.

Его «интервью с Васильевой», о котором говорится в этом тексте, нам обнаружить в интернете не удалось. В инстаграме Малахова, где он выкладывает фото почти каждый день, никаких подтверждений сему бракосочетанию также нет, да и телефон Андрея Николаевича на момент написания заметки не отвечал. Так что никаких подтверждений «свадьбе века», помимо уже упомянутой публикации, пока нет.

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