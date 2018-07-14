Капитан сборной Бельгии отпраздновал выигрыш бронзы ЧМ-2018 по футболу, сьев бургер

СЕГОДНЯ 21:10 2018-07-14T21:15:25+03:00

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Капитан сборной Бельгии Эден Азар привел наконец-то свою команду к первому серьезному успеху. На ЧМ-2018 бельгийцы выиграли бронзу, что является историческим достижением для этой маленькой страны. Азар в третий раз подряд был назван лучшим фуболистом матча. Титул лучшего игрока матча Эдену Азару вручил лично один из послов ЧМ-2018 - актер Данила Козловский.

И после игры отправился на общение с журналистами.

Отметив как следует победу, Азар уже в общении с журналистами заявил:

- Чемпионат мира прошел для нас почти идеально. Теперь надо думать о будущем. Эта игра не так интересна, как финал, но мы должны быть удовлетворены победой. Мы добились чего-то потрясающего.

При этом, он был настроен на достаточно лиричную ноту и намекнул на возможный уход из "Челси":

- После 6 прекрасных лет в «Челси», возможно, настало время открыть для себя что-то новое. После этого чемпионата мира – наверняка.

- Скажите, а вы будете ли смотреть финальную игру Франция - Хорватия?

– Это будет зависеть от моих детей. Если они захотят – то будем смотреть. Если же нет – то будем смотреть что-то другое еще. Но, конечно же, я как любитель футбола, очень хотел бы посмотреть эту встречу.

Однако же, в раздевалке сборной Бельгии родной брат капитана, игрок команды Торган Азар, успел сделать интересный кадр - Эден, который уплетает бургер. На время чемпионата мира у всех команд традиционно есть ряд ограничений в еде. И Эден был рад фастфуду.

thorgan10 Never change a winning team @hazardeden_10 and his #lovestory

- Ничего не меняется в команде победителей - Эден Азар и его лавстори с бургером, - пошутил у себя в "Инстаграме" родной брат лидера лондонского "Челси".

Теперь на ЧМ-2018 по футболу остался лишь один поединок. Финальная игра ЧМ-2018 между Францией и Хорватией состотся завтра, 15 июля, в Москве на стадионе "Лужники" и начнется в 18:00 по московскому времени.