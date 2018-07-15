Церемония закрытия чемпионата мира по футболу 2018 в России: Прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 00:00 2018-07-14T21:29:52+03:00

15 июля в Москве на стадионе "Лужники" состоится торжественное закрытие ЧМ-2018 по футболу

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В Москве на стадионе "Лужники" произойдет историческое событие. Будет официально закрыт чемпионат мира по футболу 2018 года. Предварять последний матч ЧМ-2018, в котором сыграют Франция и Хорватия, будет церемония закрытия турнира.

Как ожидается, гвоздем шоу станет выступление трио популярных исполнителей во главе с актером и рэпером Уиллом Смитом. Они исполнят официальный гимн чемпионата мира по футболу 2018 года.

В числе зрителей поединка будет невероятно большое количество известных людей, более десятка глав государств мира, в числе которых лидеры Франции и Хорватии. Сайт KP.RU проведет прямую онлайн-трансляцию церемонии закрытия чемпионата мира по футболу 2018.

Финальная же игра ЧМ-2018 по футболу начнется в 18:00 по московскому времени.