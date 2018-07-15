Эден Азар: "Я отдал бы себе звание лучшего игрока чемпионата мира по футболу"

СЕГОДНЯ 14:20 2018-07-15T14:26:11+03:00

Однако же, капитан сборной Бельгии признался, что выбор делать будет не он

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Лидер сборной Бельгии Эден Азар в шутку признался, что отдал бы именно себе звание лучшего футболиста ЧМ-2018. Накануне его команда уже завершила свои выступления на чемпионате мира 2018, выиграв в поединке за "бронзу" у сборной Англии 2:0 в Санкт-Петербурге. А сегодня же, после завершения матча в "Лужниках", ФИФА должна назвать лучших футболистов по итогам всего турнира - чемпионата мира по футболу 2018 года.

- Кто должен получить награду лучшего игрока турнира? Я бы отдал её себе, но, конечно, выбор делаю не я. Думаю, награду получит игрок, который выступит в финале турнира, - заявил Эден Азар в интервью испанскому изданию Marca.

На этом чемпионате мира по футболу Эден Азар трижды признавался лучшим футболистом матча. И за пять проведенных игр он забил три гола. Свою команду на этом турнире Эден Азар привел к бронзовым медалям ЧМ-2018.

В решающей игре турнира Бельгия наканануне, 15 июля, победила сборную Англии со счетом 2:0. А решающий, второй гол, забил именно атакующий полузащитник сборной Бельгии и лондонского "Челси" Эден Азар.

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