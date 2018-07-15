Автоэкспедиция «КП» вернула Великий Новгород в старинную Усть-Циль

СЕГОДНЯ 16:55 2018-07-15T17:00:31+03:00

«Земляки» стартовали 6 июля от стен Новгородского кремля под звон колоколов: обычно их можно услышать только по праздникам, но для экспедиции сделали исключение. Фото: предоставлено организаторами.

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В Коми финишировала автоэкспедиция «Земляки», организованная «Комсомольской правдой», Ассоциацией СМИ Северо-Запада, новгородским медиа-холдингом «Агентство информационных коммуникаций» (интернет-газета «53новости», Новгородское областное телевидение) и информагентством БНК из Коми. Дорога в 2500 тысячи км оказалась захватывающей и тернистой для путешественников. Были потеряны пять колес, но найдены и восстановлены исторические связи Новгородской области и старинного русского села Усть-Цильма на севере Коми.

Журналисты поставили перед собой цель повторить путь легендарного основателя Усть-Цильмы Ивашки Ластки, который в 16 веке собрал в Великом Новгороде людей и ушел искать лучшей жизни на берег реки Печора. Спустя почти 500 лет жители таежного края считают себя настоящими новгородцами и бережно хранят традиции и обряды далекой прародины. Для Великого Новгорода Усть-Цильма – это своеобразная «капсула времени», позволяющая взглянуть на себя в прошлом. Здесь сохранилась не только характерная топонимика, но даже особый говор – «новгородское цоканье», благодаря которому можно услышать, как звучала речь средневековых новгородцев.

«Земляки» стартовали 6 июля от стен Новгородского кремля под звон колоколов: обычно их можно услышать только по праздникам, но для экспедиции сделали исключение. Сразу же после журналисты отправились в Валдай. В знаменитом музее колоколов путешественники познакомились с уникальными предметами: двойным колокольчиком-вуду для связи с мертвыми, колоколами-душами, снятыми с кораблей. Кстати, талисманом экспедиции стал выпущенный крайне ограниченной партией валдайский колокольчик с логотипом пробега. Новгородская компания-производитель в это время делала VIP-сувениры к Чемпионату мира по футболу, но не смогла отказать своим землякам.

Дорога из Великого Новгорода оказалась непростой. Фото: предоставлено организаторами.

Тепло принял путешественников Иверский Богородицкий мужской Монастырь в Валдае. Журналистам показали не только интерьеры главного храма, но и заалтарное пространство, где хранится «гардероб» священнослужителей на все случаи жизни. Обитель была основана будущим патриархом Никоном в 1653 году. С личностью Никона связан важный период в истории Усть-Цильмы. После церковных преобразований патриарха в отдаленное село бежали несогласные с реформой, сделав его крупнейшим по сей день центром старообрядчества.

Маршрут «из новгородцев в устьцилемы» завел участников экспедиции в Боровичи. Здесь расположен уникальный деревянный железнодорожный вокзал 19 века. В этих исторических декорациях проходила часть съемок фильма «Статский советник»: именно здесь по перрону бежал разъяренный прапорщик и кричал «Где Фандорин?» Раньше вокзал принимал людей, но сейчас уехать из Боровичей можно только в товарном вагоне – пассажирского сообщения нет.

В небольшом городке Пестово «Земляки» обнаружили ухо Сталина. В 20 веке в центре города была установлена статуя советского вождя, но после 20 съезда КПСС и развенчания культа личности памятник было решено снести. Ночью к нему подъехали рабочие: на шею накинули стальную петлю, конец прицепили к грузовой машине. Но на мостовую упала только голова, разбившаяся на множество кусков. Когда попытались избавиться от туловища, вышло опять наполовину - на постаменте остались сапоги и часть галифе. В итоге хорошо закрепленные конечности тирана окружили опалубкой и залили бетоном. Получившийся куб стал постаментом памятника Ленину, который украшает Пестово до сих пор. Ухо же подобрал и благоговейно хранил у себя 50 лет местный житель. Совсем недавно музей смог заполучить его у вдовы поклонника Вождя народов.

Дорога из Великого Новгорода оказалась непростой даже для четырех внедорожников «Земляков». По пути в Пестово экспедиция потеряла первое колесо – его удалось заменить. Но затем в близлежащей Устюжне из строя вышло еще два. Четвертая «потеря» пришлась на отрезок пути Вологда - Великий Устюг, где путешественников ждал главный российский Дед Мороз.

В Великом Устюге путешественников ждал главный российский Дед Мороз. Фото: предоставлено организаторами.

В Коми экспедиция посетила республиканские музей и галерею, заглянула в научную библиотеку местного университета. Везде «Земляки» находили доказательства связи Великого Новгорода и Усть-Цильмы: в одеяниях, иконах, книжности. Здесь экспедиция совершила небольшое историческое открытие. Путешественникам показали документ, свидетельствующий о принесении в Коми в 16 веке иконы Параскевы Пятницы из Великого Новгорода. Икона стала культовой и одной из самых почитаемых на юге Коми, однако серьезных доказательств ее происхождения не было. После того, как «Земляки» опубликовали эту информацию в соцсетях, откликнулись новгородские ученые. Оказалось, что им хорошо известна купеческая семья, фамилия которой упоминается в документах. А церкви во имя Параскевы Пятницы она возводила и на территории современной Новгородской области.

Ухта запомнилась путешественникам гигантским профилем Ленина, установленным на сопке. В советское время он подсвечивался и в любое время суток был виден пассажирам поездов, следовавших в Воркуту из Москвы и обратно. Официально это был самый большой памятник вождю пролетариата в Советском Союзе.

В глухой деревне Малое Галово Ижемского района, жители которого соединили в себе культуры народа коми, ненцев-оленеводов и древних новгородцев экспедиция обнаружила окруженную местными легендами загадку природы. Происхождение валунов идеально круглой формы до сих пор доподлинно неизвестно, но местные наделяют их магическими свойствами.

Переправившись на противоположный берег Печоры экспедиция достигла Усть-Цильмы. Земляки успели к началу обрядового праздника Петровщина, когда многие жители села собираются на берегу реки Печора, жгут костры и поминают усопших. В этот же день рыбаки села проводят на Печоре традиционные гонки на моторных лодка.

Последнюю часть многокилометрового маршрута «Земляки» преодолели на лодках. Вместе с присоединившимся к ним губернатором Новгородской области Андреем Никитиным и руководителем администрации главы Коми Михаилом Порядиным они отправились на левый берег Печоры. Именно там, где река Цильма впадала в Печору, больше 500 лет назад Ивашка Ластка основал Усть-Цилемскую слободку. Место называется Старое дворище. Сегодня там постоянно никто не проживает, и путешественников встретил лишь жеребец на вольном выпасе. Однако рыбаки и охотники в деревню наведываются и все там осталось так, как 500 лет назад, когда новгородцы высадились на берег. Даже выкопанные ямы, покрытые навесом – ледники, в которых благодаря вечной мерзлоте люди хранили мясо и рыбу для пропитания.

К экспедиции присоединился губернатор Новгородской области Андрей Никитин и руководитель администрации главы Коми Михаил Порядин. Фото: предоставлено организаторами.

- Благодаря экспедиции «Земляки» мы смогли почувствовать связь наших краев, представить хотя бы примерно, какие сильные духом люди были, чтобы решиться отправиться в неизвестные места, идти долгие месяцы и достичь своей цели. А чтобы усилить ту связь, которую мы сегодня восстановили, в следующем году мы приглашаем устьцилем на наш фольклорный праздник Поозерье, - отметил губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Более того, в планах проработать вопрос о том, чтобы сделать Усть-Цильму районом-побратимом с одним из муниципалитетов Новгородской области.

Красочным завершением экспедиции стал народный праздник Горка. Ежегодно в течение 500 лет устьцилемы в традиционных костюмах, возраст которых исчисляется столетиями, выходят на улицы села и начинают праздновать. Без какой-либо режиссуры, без подсказок и подводок люди хором поют невероятно красивые песни на старорусском языке и водят хороводы. Горка включает семь фигур: столбы, круг, на две стороны, на четыре стороны, вожжа, плетень и плясовая. Каждая имеет символичное значение – солнце, связь неба и земли, река. Обыгрываются сюжеты сева, цикличности жизни и всего сущего, ведь Горка - это просьба, обращение к природе за помощью, способ поговорить с высшими силами.

Красочным завершением экспедиции стал народный праздник Горка. Фото: предоставлено организаторами.

«Земляки» нанесли на карту новый туристический маршрут. В пути экспедиция не только составила список обязательных к посещению достопримечательностей, но и протестировала гостиницы, кафе, дороги. Теперь все желающие смогут самостоятельно пройти путь «из новгородцев в устьцилемы», как и 500 лет назад.