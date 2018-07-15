Заветный трофей: Как Москва и финалисты готовились к главному матчу ЧМ-2018

СЕГОДНЯ 21:40 2018-07-15T21:57:48+03:00

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- Удачи! – пожилая москвичка улыбнулась трем здоровенным хорватам на Варварке. Те обрадовались.

- Удачи! – крикнул мужичек в белой майке.

- Молодцы, ребята! – проорал из застрявшей в пробке машины таксист.

В день финала Москва бурлила с ночи. Как и положено к решающему матчу подтянулись болельщики со всего мира. От близкого Узбекистана, до экзотической Новой Зеландии и многолюдного Китая. Фанаты из Непала, видимо, всю ночь наряжались в костюмы воинов… А ведь стоит стукнуться к какому-нибудь французу – он оказывается канадцем с флагом пятой республики. Хочешь поболтать с огромным темнокожим хорватом, а тот, как выясняется, приехал из Нигерии.

На 15 минут поле превратилось в сценуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хорваты со знанием дела сразу захватили Красную площадь. Пели, плясали, кричали и даже играли на контрабасе… В дорогущем ресторане ГУМа, прямо на легендарной брусчатке, не то что свободных стульев, даже стоячих мест не было. Пока люди в красно-белую шашечку надрывались в кричалках о любви к Хорватии и лично Манджукичу, возрастные французы в одинаковых футболочках отдавали должное мастерству местного шефа, ковыряя на тарелке что-то малюсенькое и аппетитное. Прямо над ними щедро вливали в себя бокалища пива балканские гости.

В метро вагоны были набиты хорватами. Они и так-то беспрерывно пели, а когда на станции «Парк культуры» заметили море трехцветных французских флагов, песни стали еще более залихватскими. Но вот в конце вагона женский голос запел «Марсельезу», и оказалось, что французов в вагоне немало. Кто-то даже подхватил по-русски «К оружью, друзья!»

официальную песню чемпионата вместе с Уиллом Смитом исполнили Эри Истрефи и Ники ДжемФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Старинные станции Сокольнической линии орали, визжали и размахивали флагами. Работники метро улыбались, а сами в ужасе отслеживали судьбу рушащихся ламп на эскалаторе. На моих глазах одну из них дежурные в форменной одежде на руках отнесли куда-то за кассы.

Болельщицкое море само по себе напоминало карнавал. Даже если бы в итоге не было бы никакого футбола, все и так были бы счастливы.

Филипп Лам и Наталья Водянова вынесли Кубок мираФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чиновники ФИФА, опасаясь сексизма, попросили поменьше показывать во время трансляций красивых девушек. Но, к счастью, девушек от этого меньше не стало. Две хорватские красавицы так выразительно стояли у входа на трибуну, что у дядьки в костюме растаяло «сердце не камень». Он бросился к ним. Сказал, что Хорватия чемпион. Потом, что они красивые. А потом не выдержал и сорвался-таки на сексизм – приобняв ярких болельщиц от избытка чувств. Те улыбнулись.

Казалось бы, разношерстную, яркую, карнавальную толпу у «Лужников» удивить невозможно. Но это Россия, тут всегда есть место чуду. За пару часов до матча хорватско-французско-международную команду разбавили несколько сотен суровых небритых парней в смешных зеленых и синих комбинезонах. Все они вальяжно расположились перед трибунами и дружно закурили, наплевав на то, что «все стадионы ФИФА – зоны свободные от курения. Брутальные матерящиеся люди в пятнышко оказались работниками, которые готовились обслуживать церемонию закрытия. С ними охотно фоткались и селфились болельщики всех команд.

Команды, выходя на поле, вынуждены были пройти мимо трофеяФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И не зря, дело свое и они, и все участники церемонии знали туго. На 15 минут поле превратилось в сцену, сцену заполнили звезды мировой эстрады во главе с Уиллом Смитом (официальную песню чемпионата вместе с ним исполнили Эри Истрефи и Ники Джем).

Десятки экранов в руках актеров массовки вдруг сложились в один большой экран, и это было очень эффектно. Но хитом открытия стал бразилец Роналдиньо, который на огромном барабане задавал ритм исполнению «Калинки-Малинки». Стадион был в восторге. Только два англичанина рядом со мной посчитали такой номер «перебором и дружно сказали «фу». Ну да Бог им судья…

Чемпион мира-2014 Филипп Лам и Наталья Водянова вынесли Кубок мира в новом чехле, и команды, выходя на поле, вынуждены были пройти мимо трофея. И хорваты, и французы старались на него не смотреть. Слишком близок, слишком велика ставка…

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