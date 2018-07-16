«Это очень вульгарно!»: пользователи раскритиковали фото Анны Семенович в откровенной позе

СЕГОДНЯ 19:27 2018-07-16T19:36:43+03:00

Анна Сейчас отдыхает на Крите, где решила немного расслабиться и опубликовать фривольное фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

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Анна Семенович – певица, от инстаграма которой, можно прикуривать, настолько некоторые фото бывают горячими. Экс-солистка «Блестящих» не раз демонстрировала и откровенное декольте, славится и своими фотографиями в купальнике, но последнее фото, которое опубликовала в своем инстаграме артистка, пользователи не поняли. И даже осудили. Красавица сфотографировалась в ванной с разведенными ногами, чем вызвало шквал критики среди поклонников. Многие посчитали позу и внешний вид артистки вульгарными. «Похабное фото», «Боже, как вульгарно!», «Отвернуло», «Зачем так ноги расставлять?», «У меня первая ассоциация, что роды начались», — высказались пользователи соцсетей.

Сама артистка под фото написала, что вечеринка закончилась, а она сейчас отдыхает на острове Крит, но ей теперь не уснуть. Один из подписчиков заметил, что в возрасте Семенович можно было вести себя и поприличнее, мол, все-таки Анне уже не 17 лет.

Неожиданно для всех Анна Семенович решила отреагировать на критику подписчиков. Она написала, что возраст женщин имеется только в паспорте, а она сама продолжает оставаться молодой и красивой.

ann_semenovich Вечеринка закончилась, а мне не заснуть...... Буду продолжать @nanaprincesshotel #грециякрит #анясеменович #отдых #позитивщики

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