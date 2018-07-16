2018-07-16T19:36:43+03:00
Звезды

«Это очень вульгарно!»: пользователи раскритиковали фото Анны Семенович в откровенной позе

Фолловеры считают, что девушка перестаралась с привлечением внимания к себе
Ольга АНТОНОВА
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Анна Сейчас отдыхает на Крите, где решила немного расслабиться и опубликовать фривольное фотоАнна Сейчас отдыхает на Крите, где решила немного расслабиться и опубликовать фривольное фотоФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Анна Семенович – певица, от инстаграма которой, можно прикуривать, настолько некоторые фото бывают горячими. Экс-солистка «Блестящих» не раз демонстрировала и откровенное декольте, славится и своими фотографиями в купальнике, но последнее фото, которое опубликовала в своем инстаграме артистка, пользователи не поняли. И даже осудили. Красавица сфотографировалась в ванной с разведенными ногами, чем вызвало шквал критики среди поклонников. Многие посчитали позу и внешний вид артистки вульгарными. «Похабное фото», «Боже, как вульгарно!», «Отвернуло», «Зачем так ноги расставлять?», «У меня первая ассоциация, что роды начались», — высказались пользователи соцсетей.

Сама артистка под фото написала, что вечеринка закончилась, а она сейчас отдыхает на острове Крит, но ей теперь не уснуть. Один из подписчиков заметил, что в возрасте Семенович можно было вести себя и поприличнее, мол, все-таки Анне уже не 17 лет.

Неожиданно для всех Анна Семенович решила отреагировать на критику подписчиков. Она написала, что возраст женщин имеется только в паспорте, а она сама продолжает оставаться молодой и красивой.

ann_semenovichann_semenovich
Вечеринка закончилась, а мне не заснуть...... Буду продолжать @nanaprincesshotel #грециякрит #анясеменович #отдых #позитивщики
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Многие девушки, которые постоянно красятся, боятся показаться в обществе без грима. Чтобы не выглядеть бледной молью где-нибудь на море, дамы делают себе перманентный макияж или наращивают ресницы. Звезды, на которых смотрят и равняются, на гримеров и парикмахеров тратят целые состояния. Стилисты действительно могут преобразить знаменитость с помощью мастерски исполненного макияжа и отлично уложенных волос. Плюс наряд и образ готов. Но на отдыхе звезды обходятся без стилистов. Вот им и приходится выкладывать фото себя обыкновенных. (подробности)

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