На встречу с Трампом Путин приедет в новом лимузине «Аурис Сенат»

СЕГОДНЯ 14:22 2018-07-13T14:58:09+03:00

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До встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа осталось три дня, однако о том, как она будет проходить известно немного. Подтверждено, что лидеры двух стран будут общаться в президентском дворце, расположенном на Рыночной площади. Это здание, построенное на месте соляных складов, за почти два века своего существования побывало резиденцией генерал-губернатора, императорским дворцом и военным госпиталем. На вид — типичная питерская городская усадьба середины 19-го века.

Российское посольство, где возможно остановится Владимир Путин, от него отделяет полтора километра. Новый президентский лимузин «Аурис Сенат», который глазастые финские журналисты заметили при разгрузке в аэропорту, пролетит по маршруту за считанные минуты. По дороге наш президент увидит живописную панораму южной гавани Хельсинки и возвышающийся над ней крупнейший православный храм Северной Европы - Успенский собор, которому в этом году исполняется 150 лет.

Американское посольство, где остановится Трамп, расположено в пятистах метрах от российского, до президентского дворца — два километра по Южной набережной, мимо Олимпийского терминала, откуда уходят паромы в Швецию. Вид огромных белых судов наверняка напомнит американскому президенту о его несбывшихся планах 90-х годов - купить финские круизные лайнеры и открыть на них казино.

Вид на Рыночную площадьФото: Алексей ВАРЕНОВ

На саммите аккредитовано уже более 1400 журналистов из 61 страны. Организаторы размещают пишущую и снимающую братию во дворце «Финляндия» - отмытом на днях до блеска здании из белоснежного каррарского мрамора, где в 1975 году были подписаны знаменитые Хельсинские договоренности. Но он расположен далековато от места проведения саммита. Поэтому полторы сотни журналистов будут вещать с террасы расположенного по соседству с президентским дворцом морского бассейна. Телестудией также временно станет плавучий ресторан «Николай II», пришвартованный напротив Рыночной площади.

К предстоящей встрече в верхах готовятся не только журналисты, но и местные отельеры. Свободных мест в гостиницах города на ближайшие выходные, несмотря на взлетевшие за облака цены, почти не осталось. Однако, не только о деньгах думают гостеприимные финны. Один из самых дорогих отелей города вывесил растяжку со словами: Keep Peace! («Сохраните мир!»). Кстати, именно так звучит по-фински тост «Ваше здоровье!». Вообще-то оба президента алкоголем не злоупотребляют. Но сохранить мир - точно в их силах.

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