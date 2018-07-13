2018-07-13T14:58:09+03:00
В мире

На встречу с Трампом Путин приедет в новом лимузине «Аурис Сенат»

Финская столица готовится к российско-американскому саммиту
Алексей ВАРЕНОВ
Поделиться:
Подтверждено, что лидеры двух стран будут общаться в президентском дворцеПодтверждено, что лидеры двух стран будут общаться в президентском дворцеФото: Алексей ВАРЕНОВ
Изменить размер текста:

До встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа осталось три дня, однако о том, как она будет проходить известно немного. Подтверждено, что лидеры двух стран будут общаться в президентском дворце, расположенном на Рыночной площади. Это здание, построенное на месте соляных складов, за почти два века своего существования побывало резиденцией генерал-губернатора, императорским дворцом и военным госпиталем. На вид — типичная питерская городская усадьба середины 19-го века.

Российское посольство, где возможно остановится Владимир Путин, от него отделяет полтора километра. Новый президентский лимузин «Аурис Сенат», который глазастые финские журналисты заметили при разгрузке в аэропорту, пролетит по маршруту за считанные минуты. По дороге наш президент увидит живописную панораму южной гавани Хельсинки и возвышающийся над ней крупнейший православный храм Северной Европы - Успенский собор, которому в этом году исполняется 150 лет.

Американское посольство, где остановится Трамп, расположено в пятистах метрах от российского, до президентского дворца — два километра по Южной набережной, мимо Олимпийского терминала, откуда уходят паромы в Швецию. Вид огромных белых судов наверняка напомнит американскому президенту о его несбывшихся планах 90-х годов - купить финские круизные лайнеры и открыть на них казино.

Вид на Рыночную площадь Фото: Алексей ВАРЕНОВ

Вид на Рыночную площадьФото: Алексей ВАРЕНОВ

На саммите аккредитовано уже более 1400 журналистов из 61 страны. Организаторы размещают пишущую и снимающую братию во дворце «Финляндия» - отмытом на днях до блеска здании из белоснежного каррарского мрамора, где в 1975 году были подписаны знаменитые Хельсинские договоренности. Но он расположен далековато от места проведения саммита. Поэтому полторы сотни журналистов будут вещать с террасы расположенного по соседству с президентским дворцом морского бассейна. Телестудией также временно станет плавучий ресторан «Николай II», пришвартованный напротив Рыночной площади.

К предстоящей встрече в верхах готовятся не только журналисты, но и местные отельеры. Свободных мест в гостиницах города на ближайшие выходные, несмотря на взлетевшие за облака цены, почти не осталось. Однако, не только о деньгах думают гостеприимные финны. Один из самых дорогих отелей города вывесил растяжку со словами: Keep Peace! («Сохраните мир!»). Кстати, именно так звучит по-фински тост «Ваше здоровье!». Вообще-то оба президента алкоголем не злоупотребляют. Но сохранить мир - точно в их силах.

В ТЕМУ

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки: Будет ли раздел Украины

Между Вашингтоном и Москвой немало проблем. И есть лишь один вопрос, где обе стороны выражают полное согласие: никогда в новейшей истории наши отношения не были хуже, чем сейчас. Кто виноват? (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Россельхознадзор ограничил поставки с ряда предприятий в страны ЕАЭС
В аэропорту Внуково в Москве открыли капсульный отель
Бывший охранник Усамы бен Ладена был депортирован из Германии в Тунис
"Хайли лайкли": Лавров оценил политику Запада в отношении России
Египет намерен запретить своим гражданам посещать пляжи с иностранными туристами
Порошенко отказался комментировать «зависимость» Германии от России
Следственный комитет подготовил в Уголовный кодекс РФ две новые статьи о врачебных ошибках
МИД РФ заявил, что вопрос о созыве совета Россия - НАТО пока не стоит
МИД РФ: Путин и Макрон обсудят на встрече двусторонние и международные вопросы
В Лондоне запустили в небо шестиметровую фигуру Трампа в виде злого малыша
Москвичи смогут бесплатно проверить своё здоровье в 10 парках города
«Чистой воды идеология»: Лавров прокомментировал слова Трампа о зависимости ФРГ от России
Тегеран назвал условия ухода иранских военных советников из Ирака и Сирии
На время саммита России и США Финляндия возобновляет контроль на своих внутренних границах с Евросоюзом
В МИД Польши сообщили о нападении на польского дипломата в России
В Кремле пообещали рассмотреть просьбу матери Сенцова о помиловании