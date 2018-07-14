2018-07-14T15:37:38+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

ФИФА оправдала Домагоя Виду по делу о втором видео со словами "Слава Украине!"

Вывод экспертов - ролик записали до того, как были наложены первоначальные санкции [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Домагой Вида.Домагой Вида.Фото: REUTERS
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В субботу, 14 июля, было официально объявлено решение ФИФА по второму делу с участием хорватского защитника Домагоя Виды. После победы в четвертьфинале ЧМ-2018 в сети появилось видео, на котором хорват произносит лозунг "Слава Украине!". Он стал широко распространяться после победы Майдана на Украине, однако же во времена ВОВ использовался членами запрещенной организаци - УПА. Виду за первый ролик наказали, вынеся официальное предупреждение. Однако же потом в соцсетях появился второй видеофрагмент с участием Виды. Где он вновь произносит эти же слова. ФИФА вновь принялось рассматривать дело с участием одиозного хорвата.

В итоге, за сутки до финала был вынесен вердикт - наказывать попросту не за что.

- После полного анализа второго видео с участием хорватского игрока Домагоя Виды дисциплинарный комитет ФИФА установил, что запись была сделана до того, как на футболиста были наложены первоначальные санкции.

Поэтому никакого наказания для хорвата не последует. Он чист перед законом.

Стоит напомнить, что после этого поступка Виды крайне эмоциональная реакция последовала из Киева. Местные представители власти во всеуслышание поспешили заявить о том, что "хорваты - наш братский народ". Но когда же Вида дважды извинился за свой поступок, то пошли уже обратные реакции.

Хорватский футболист Домагой Вида записал еще одно видео с лозунгом "Слава Украине".На записи защитник сборной Хорватии размахивает бутылкой пива и выкрикивает "Белград, гори!"

«Домагой, конечно слабак», — заявляет в твиттере киевский книгоиздатель Дмитрий Кириченко. «Домагой извинился перед россиянами. Теперь я болею за Францию (сойдется со сборной Хорватии в финале мундиаля — Ред.)», — пишет на фейсбуке другой киевлянин Андрей Коптелов. «Вида извинился перед народом-агрессором!» — негодует (и тоже на чистом русском) ивано-фанковский блогер Андрий Лесюк.

Финальный матч ЧМ-2018 между Хорватией и Францией пройдет в Москве на стадионе "Лужники" уже завтра, 15 июля. Он начнется в 18:00 по московскому времени.

«Слава Украине!»: шутка или провокация?.Защитник сборной Хорватии Домагой Вида после матча с Россией записал провокационный ролик. Выкрикивание политических лозунгов может обернуться дисквалификацией не только для него, но и для тренера сборной.

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