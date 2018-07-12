Извинился перед русскими — стал врагом Киева

СЕГОДНЯ 18:25 2018-07-12T19:09:20+03:00

Домагой стал чуть ли не национальным героем Украины. Фото: REUTERS

За три дня футболист Домагой Вида прошёл путь от героя до предателя Украины

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Ключевой игрок сборной Хорватии снова в центре скандала. Неделю назад после выигрыша в тяжелейшем матче с Россией Домагой Вида на камеру заявил в раздевалке: «Слава Украине!» и «Белград, гори». Защитники этого футбольного защитника сразу стали уверять, будто фраза вырвана из контекста. А на деле 29-летний парень якобы обсуждал посиделки в ресторане «Белград». (Заведение с таким названием в Киеве, где Вида пять лет играл в местном ФК «Динамо», действительно есть.) Впрочем, ФИФА (международная футбольная федерация) всё равно впаяла «кудеснику мяча» официальное предупреждение.

Зато у наших соседей Домагой стал чуть ли не национальным героем. Ещё бы, ведь «Слава Украине» — любимая кричалка бандеровцев, которые во Второю мировую играли с хорватскими усташами (националистами) на одной половине поля. В команде Гитлера…

Правда, вчера Вида вдруг принял смиренный вид и покаялся в эфире канала «Россия-24» на почти чистом русском:

— Я сделал ошибку. Я хочу ещё раз покаяться перед русскими людьми.

Ну, наши люди добрые, извинили. А что началось на Украине! Парень был свергнут с пьедестала так же, как другая бывшая «героиня» и «борец с агрессором» Надежда Савченко, которая уже четвёртый месяц сидит в киевском СИЗО по обвинению в «подготовке госпереворота».

«Домагой, конечно слабак», — заявляет в твиттере киевский книгоиздатель Дмитрий Кириченко. «Домагой извинился перед россиянами. Теперь я болею за Францию (сойдется со сборной Хорватии в финале мундиаля — Ред.)», — пишет на фейсбуке другой киевлянин Андрей Коптелов. «Вида извинился перед народом-агрессором!» — негодует (и тоже на чистом русском) ивано-фанковский блогер Андрий Лесюк.

В общем, по доброй украинской традиции последних лет, перемога превратилось в зраду. И, похоже, не в последний раз.

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