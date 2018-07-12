2018-07-12T19:09:20+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Извинился перед русскими — стал врагом Киева

За три дня футболист Домагой Вида прошёл путь от героя до предателя Украины
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
Поделиться:
Комментарии: comments3
Домагой стал чуть ли не национальным героем Украины.Домагой стал чуть ли не национальным героем Украины.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Ключевой игрок сборной Хорватии снова в центре скандала. Неделю назад после выигрыша в тяжелейшем матче с Россией Домагой Вида на камеру заявил в раздевалке: «Слава Украине!» и «Белград, гори». Защитники этого футбольного защитника сразу стали уверять, будто фраза вырвана из контекста. А на деле 29-летний парень якобы обсуждал посиделки в ресторане «Белград». (Заведение с таким названием в Киеве, где Вида пять лет играл в местном ФК «Динамо», действительно есть.) Впрочем, ФИФА (международная футбольная федерация) всё равно впаяла «кудеснику мяча» официальное предупреждение.

Зато у наших соседей Домагой стал чуть ли не национальным героем. Ещё бы, ведь «Слава Украине» — любимая кричалка бандеровцев, которые во Второю мировую играли с хорватскими усташами (националистами) на одной половине поля. В команде Гитлера

Правда, вчера Вида вдруг принял смиренный вид и покаялся в эфире канала «Россия-24» на почти чистом русском:

— Я сделал ошибку. Я хочу ещё раз покаяться перед русскими людьми.

Ну, наши люди добрые, извинили. А что началось на Украине! Парень был свергнут с пьедестала так же, как другая бывшая «героиня» и «борец с агрессором» Надежда Савченко, которая уже четвёртый месяц сидит в киевском СИЗО по обвинению в «подготовке госпереворота».

«Домагой, конечно слабак», — заявляет в твиттере киевский книгоиздатель Дмитрий Кириченко. «Домагой извинился перед россиянами. Теперь я болею за Францию (сойдется со сборной Хорватии в финале мундиаля — Ред.)», — пишет на фейсбуке другой киевлянин Андрей Коптелов. «Вида извинился перед народом-агрессором!» — негодует (и тоже на чистом русском) ивано-фанковский блогер Андрий Лесюк.

В общем, по доброй украинской традиции последних лет, перемога превратилось в зраду. И, похоже, не в последний раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пьяное вождение, драки и скандалы с тренерами. Чем известен крикнувший "Слава Украине!" Домагой Вида

После матча четвертьфинала ЧМ-2018 неожиданно громким скандалом аукнулась выходка двух представителей сборной Хорватии. Огнен Вукоевич, входящий в персонал команды, и Домагой Вида, защитник сборной, оба игравшие за киевское "Динамо" после победной игры против России выкрикнули на видео "Слава Украине!" (подробности)

"Для меня нет разницы, русский или украинец": хорватский футболист Вида извинился за свое провокационное видео

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида спустя уже почти неделю после инцидента со скандальным видео продолжает приносить россиянам свои извинения и оправдываться за случившееся. (подробности)

Болельщики освистали крикнувшего "Слава Украине!" Домагоя Виду во время игры с Англией

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида подвергся обструкции со стороны зрителей во время матча полуфинала ЧМ-2018 против команды Англии. 29-летний футболист, когда по ходу матча получал мяч, сразу же освистывался зрителями, которые сидели на трибунах стадиона "Лужники". (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Эдвард ЧЕСНОКОВ

 
Читайте также
Хорватия - Англия 11 июля 2018: прямая онлайн-трансляция матча полуфинала чемпионата мира по футболу 2018
Футбол, матч Хорватия - Англия 11 июля 2018. Прямая онлайн-трансляция состоится 11 июля 2018. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч полуфинала чемпионата мира по футболу 2018
Новости 24
Тестовый лайнер SSJ-100 совершил жесткую посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском
Финальный матч ЧМ-2018 Франция - Хорватия будет судить аргентинец Нестор Питана
Захарова назвала «отвратительной» ситуацию с категоризацией пользователей Facebook
Встреча Порошенко и Трампа на полях саммита НАТО продолжалась 20 минут
Чистый чемпионат! На ЧМ-2018 по футболу не нашли никакого допинга
Сирийская армия установила контроль над городом Дераа
Глава Минэнерго США оценил вероятность введения санкций против европейских компаний, участвующих в «Северном потоке-2»
Захарова назвала «абсурдными» утверждения об отказе России сотрудничать по инцидентам в Солсбери и Эймсбери
Трамп прибыл в Великобританию с рабочим трехдневным визитом
Порошенко заявил о "ФСБ по всей стране"
Как найти будущего гения в производстве лекарств?
Киев отказался поддерживать общеевропейские проекты с участием России
Глава Роструда назвал повышение пенсионного возраста «подарком для предпринимателей»
Захарова: Страны НАТО не заинтересованы в объективной оценке ситуации с Евроатлантике
Трамп заявил о скромных ожиданиях от встречи с Путиным в Хельсинки
До конца 2023 года в Москве планируется построить более 260 км ж/д путей
Почти половина американцев назвали Обаму лучшим президентом современности
НАТО воссоздает эпоху блоковой конфронтации: В МИД РФ прокомментировали приглашение Македонии в Альянс